Ukrainas militārais ārsts atgriežas dienestā pēc piedzīvotajām brutalitātēm Krievijas gūstā







Volodimirs Labuzovs tika sagūstīts 2022. gada aprīlī, kad Ukrainas ostas pilsēta Mariupole pēc nedēļām ilgām kaujām nokļuva Krievijas spēku rokās. Militārais ārsts Labuzovs, kurš strādāja pagaidu slimnīcā šajā rajonā, bija viens no 2500 krievu sagūstītajiem gūstekņiem. Pēc septiņiem mēnešiem atbrīvots ieslodzīto apmaiņā, viņš medijam “Radio Free Europe/Radio Liberty” atklāti pastāsta, ka pret ukraiņu gūstekņiem izturējās “brutāli”.

“Pret mums izturējās ļoti brutāli. Bija pastāvīgs psiholoģisks un fiziskais spiediens, nemitīga iebiedēšana. Viņi mūs sita, lai parādītu savu pārākumu. Viņi to sauca par pārmācīšanu. Viņi teica, ka mēs patiesībā esam krievi, kas ir audzināti nepareizi,” stāsta Labuzovs.

No gūstekņiem krievi gribēja izspiest tādas atzīšanās, kas demonizētu Ukrainas tautu.

“Mani apsūdzēja par krievu gūstekņu spīdzināšanu. Viņi teica, ka esmu bijis iesaistīts narkotiku tirdzniecībā, ražošanā un cilvēku orgānu pārdošanā, ko es it kā biju darījis ar krievu karagūstekņiem. Visus ukraiņu kara mediķus par to apsūdzēja,” stāstu turpina viņš.

Krievi gūstekņiem lika uz mājām aizrakstīt nodiktētas vēstules: “Paraugs bija šāds: Man viss ir kārtībā. Es varu lasīt grāmatas. Mani ir ēdiens un medicīniskā palīdzība. Es priecājos, ka varu būt karagūsteknis, nevis piedalīties kaujās. Tas dod man iespēju izdzīvot un, iespējams, atgriezties mājās.”

Volodimirs Labuzovs no gūsta mājās atgriezās 2022. gada beigās.

“Mēs visi izskatījāmies tā it kā atgrieztos no Aušvicas koncentrācijas nometnes. Es pat neizskatījos vissliktāk. Daži no gūstekņiem zaudēja 30-40 kilogramus,” atminas viņš.

Pēc atgriešanās mājās mediķis mēnesi pavadīja kopā ar savu ģimeni pirms atgriezās dienestā.

Tagad viņš vada ārstniecības iestādi, kur dziedē ievainotos ukraiņu karavīrus.