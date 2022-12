Ukrainas triecieni spēcīgi skāruši Krievijas kazarmas okupētajā Melitopolē. Vairāki Ukrainas avoti vēsta par milzīgiem krievu zaudējumiem, ziņo izdevums “The Guardian”.

Liecinieki saka, ka dzirdēti 10 pamatīgi sprādzieni, iespējams gan, daži no tiem bijuši no Krievijas pretgaisa sistēmām. Ukrainas amatpersonas savukārt apgalvo, ka pēc trieciena ir daudz mirušo un ievainoto krievu karavīru, ko apliecina arī vairāki video, ko cilvēki viens otram pārsūta “Telegram” un citos kanālos.

LETA ziņo, ka raķešu uzbrukumā Krievijas bāzēm okupētajā Melitopolē sestdienas vakarā likvidēti vairāk nekā 200 iebrucēji, vietnē “Telegram” paziņojis Melitopoles mērs Ivans Fedorovs.

Vietējie iedzīvotāji ziņoja, ka slimnīcas Melitopolē ir pārpildītas un ievainotie okupanti tiek pārvesti uz Krimas slimnīcām.

Sestdienas vakarā Melitopoli satricināja vairāk nekā desmit spēcīgi sprādzieni.

Fedorovs ziņoja, ka pilsētas austrumos aizdegusies baznīca, ko bija okupējuši Krievijas karavīri.

Viens no video redzams šeit:

More than 10 powerful explosions hit Russian barracks in occupied Melitopol, Zaporizhzhia Oblast

📽️by @Shtirlitz53 pic.twitter.com/Ft4Z8xpyBy

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) December 10, 2022