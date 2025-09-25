VIDEO. Ukraiņiem izdevies pamatīgi paputināt Krievijas gaisa floti 0
Ukrainas gaisa spēki ceturtdien ziņo, ka iznīcinājuši krievu iznīcinātāju-bumbvedēju “Su-34”, kas veica uzlidojumu Zaporižjai. Krievu kara lidmašīna notriekta ceturtdien ap plkt.4. Tā bija viena no lidmašīnām, kas bombardēja Zaporižju, izmantojot vadāmās aviobumbas.
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GUR) īpašo uzdevumu vienība “Primari” (Spoki) okupētajā Krimā iznīcinājuši divas krievu transportlidmašīnas “An-26” un divas krasta radiolokācijas stacijas, ceturtdien paziņojusi GUR.
GUR izplatījusi arī videoierakstu, kurā redzama Krievijas kara tehnikas iznīcināšana.
Īpašo uzdevumu vienība “Primari” Krimā svētdien iznīcināja divas Krievijas armijas pretzemūdeņu lidmašīnas amfībijas “Be-12 Čaika” un daudzfunkcionālo helikopteru “Mi-8”. Savukārt sestdien GUR paziņoja par trīs helikopteru “Mi-8” iznīcināšanu Krimā.
Ukraiņu lidroboti izraisa ugunsgrēku Belorečenskas rūpnīcā
Naktī uz ceturtdienu Ukrainas lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks vienā no Belorečenskas uzņēmumiem Krievijas Krasnodaras novadā, ziņo vietējās varasiestādes un aculiecinieki.
Krievijas varasiestādes apgalvo, ka ugunsgrēks esot ātri likvidēts un ka cietušo neesot, lai gan 140 darbinieki tikuši evakuēti. Uzņēmuma nosaukumu varasiestādes nav atklājušas.
Tikmēr ukraiņu “Telegram” kanāli “Exilenova+” un “Supernova+” vēsta, ka runa ir par Belorečenskas minerālmēslu rūpnīcu “JevroHim”, kas ražo dažādus fosforu saturošus produktus un sērskābi.
“Telegram” kanāls “Astra”, atsaucoties uz vietējiem iedzīvotājiem, ziņo, ka rūpnīcas apkārtnē ir slēgta autosatiksme.
“JevroHim” ir viens no lielākajiem rūpniecības uzņēmumiem Krievijas dienvidos, kurā strādā aptuveni 900 cilvēku.
Minus russian Su-34 jet 🔥
Ukrainian warriors shot down a russian Su-34 fighter bomber in the Zaporizhzhia direction. This aircraft carried out terrorist attacks on the city of Zaporizhzhia, using guided aerial bombs. pic.twitter.com/hhRJmcPNPT
— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 25, 2025
/2. One of the Russian An-26 destroyed during the drone raid on Kacha military airfield in Crimea. An-26, 30 Blue, RF-46878. Illustrative image dated 2023. (44.77009, 33.57114) pic.twitter.com/HRhK4dJfbp
— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 25, 2025