Apsūdzētajiem draud visai ilgs cietumsods – Francijā vairākas personas apsūdzētas spiegošanā Ķīnas labā

21:35, 5. februāris 2026
Francijas varasiestādes ceturtdien izvirzījušas apsūdzības četriem cilvēkiem par spiegošanu Ķīnas labā, paziņojusi prokuratūra.

Divi no apsūdzētajiem ir Ķīnas pilsoņi.

Policija viņus aizturēja nedēļas nogalē Žirondas departamentā, kur abi apsūdzētie Ķīnas pilsoņi bija izīrējuši dzīvokli caur platformu “Airbnb”. Viņi plānoja iegūt sensitīvu informāciju, tostarp militārās izlūkošanas datus.

Parīzes prokuratūra paziņoja, ka divām personām piemērots pirmstiesas apcietinājums un divām personām – tiesas uzraudzība, bet nesniedza plašāku informāciju par viņu identitāti.

Apsūdzētajiem draud līdz 15 gadiem ilgs cietumsods.

Lieta tika ierosināta pēc cilvēku ziņojumiem par jaunu satelītantenu, kuras diametrs ir aptuveni divi metri un kuras uzstādīšana sakrita ar interneta traucējumiem. Policijas kratīšanā tika atklāta datoru sistēma, kas savienota ar satelītantenām un ļāva pārtvert informācijas apmaiņu starp militārajām struktūrām, atklāja prokuratūra.

Tiek uzskatīts, ka abi Ķīnas pilsoņi jau iepriekš bija devušies uz Franciju ar nolūku pārtvert datus no “Starlink” satelīta interneta sistēmas un citām svarīgām sistēmām un pārsūtīt tos uz Ķīnu.

Viņu vīzu pieteikumos bija norādīts, ka viņi strādā par inženieriem pētniecības un izstrādes uzņēmumā, kas specializējas bezvadu sakaru iekārtās.

Pārējie divi aizdomās turamie ir apsūdzēti par iekārtu nelegālu importēšanu, paziņoja prokuratūra.

Atsevišķā iespējamās spiegošanas lietā Francijas lietišķās matemātikas profesoram decembrī tika izvirzītas apsūdzības par to, ka viņš ļāvis Ķīnas delegācijai apmeklēt sensitīvus objektus. Inženierzinātņu institūts, kurā viņš strādā, kopš 2019. gada ir daļēji klasificēts kā ierobežotas pieejamības zona.

