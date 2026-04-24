Koris “Dziedam Kopā” ir dziedātāju un diriģentu veidots Latvijas novadu atvērtais kopkoris, kura mērķis ir sagatavoties un piedalīties koncertā “Manai dzimtenei” 2026. gada 11. jūlijā.
Mēs esam koris, ko veido dziedātāji un diriģenti no visas Latvijas. Šī ir iniciatīva, kas nākusi no pašiem dziedātājiem, un tai atsaukušies arī diriģenti un koncerta Manai dzimtenei organizatori. Aicinām pievienoties ikvienu, kam ir kora dziedāšanas pieredze un vēlme kāpt uz Mežaparka Lielās estrādes. Nav nepieciešama profesionāla izglītība – pietiek, ja esi kādreiz dziedājis korī vai tev ir pārliecība par savu balsi.
Mēģinājumi notiek klātienē vairākās vietās Latvijā sestdienu rītos, lai piedalīties varētu cilvēki no dažādiem reģioniem. Izvēlies sev ērtāko mēģinājumu vietu.
Katram ir savs iemesls dziedāt. Vienam tā ir sajūta, ka esi daļa no kaut kā lielāka. Citam tā ir iespēja būt kopā un radīt skaņu, ko viens pats nekad nevarētu. Un tu — kāpēc tu dziedi?
Pasteidzies – pieteikšanās beidzas 2026. gada 1. maijā.
Uzzini vairāk un piesakies: www.dziedamkopa.lv