VIDEO. “X” piedāvā jaunu “atrakciju” – pārbaudi, vai ar tavām plaušām viss kārtībā! Ieteikt







Tērzēšanas platformas “X” lietotājs @PicturesFoIder nācis klajā ar interesantu “atrakciju”. Viņš piedāvā pārbaudīt, vai ar jūsu plaušām viss kārtībā.

Diemžēl daudzi no mums nepareizi elpo. Tādēļ rodas slimības, dzīves apnikums, spēku zudums, bet, kā izrādās, elpas aizturēšana var būt lielisks elpošanas vingrinājums.

Ko tā dod mūsu organismam?

Elpas aizture ļauj saskaņot orgānu darbību.

Elpas aizture ieelpas laikā var uz laiku paaugstināt asinsspiedienu.

Elpas aizture izelpas laikā pazemina asinsspiedienu, atvieglojot asins cirkulāciju.

Elpas aizture ieelpā ietekmē simpātisko nervu sistēmu.

Elpas aizture izelpā ietekmē parasimpātisko nervu sistēmu.

Jāveic ieelpa līdz A, jānotur elpa līdz B, un, ja jūs to spējat izturēt, ar jums viss ir kārtībā, ja nē – tad, iespējams, ir jādodas pie ārsta.

“X” lietotāju reakcijas ir dažādas. Citiem tas nesagādā nekādas problēmas, citi jau grasās doties uz slimnīcu.

Can you hold from A to B? pic.twitter.com/tF3IrmUEXP — non aesthetic things (@PicturesFoIder) February 20, 2024

Me passing out for a tik tok 😂💀 pic.twitter.com/P83idLNkVa — dog with confusing auras (@dog_auras) February 20, 2024

If you can’t hold your breath for 20 seconds you need to see a doctor.

I’m a smoker and I last about a minute and a half without any training — Theebz (@theTheebz) February 20, 2024

Don't try this if you have a bad internet connection God just saved me now 🙏 — King Jeremy 📈📊 (@JeremyofCrypto) February 20, 2024