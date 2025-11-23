VIDEO. Pētnieki šokā – vilki iemācījušies “zvejot” krabjus 0
Pētnieki Britu Kolumbijā beidzot atrisinājuši dīvaino mīklu par regulāri bojātām krabju lamatām, kuras kāds šķietami nemanāms vaininieks bija izvilcis krastā, atstājis noslēpumainus zobu nospiedumus un iztukšojis lomu.
Ilgu laiku pētnieku vidū jautājums bija viens: kas to dara? Kā jau daudzos mūsdienu “noziegumos”, atbildi sniedza attālināti uzstādīta kamera. Video atklājis, ka lamatu izvilcēji bijuši viltīgie jūras vilki – reti sastopami, piejūras vidē dzīvojoši vilki, kas darbojas ar apskaužamu efektivitāti, vēsta “The Guardian”.
Fiksētajos kadros redzams vilks, kas, turot starp zobiem krāsainu peldošo boju, izpeld krastā. Viņš pievelk peldošo boju tuvāk, iegūst labāku tvērienu un ar vairākiem mērķtiecīgiem rāvieniem izvelk krabju lamatas no dziļuma. Pēc tam vilks piekļūst ēsmas trauciņam un pazūd ar uzkodu.
“Neticami, ko šeit redzam,” atzīst ekologs Kails Artelle, kurš pētījumu veicis kopā ar kolēģi Polu Pakē. “Tas ir ārkārtīgi efektīvs, mērķtiecīgs un pilnībā iemācīts uzvedības modelis, nevis instinkts.”
Atklājums publicēts žurnālā “Ecology and Evolution” un tapis sadarbībā ar Heiltuku pamatiedzīvotāju kopienu, kas vairāk nekā desmit gadus cīnās ar invazīvajiem Eiropas zaļajiem krabjiem. Šie krabji izposta gliemeņu audzes un jūraszāļu ekosistēmas, tāpēc reģionā tiek izmantotas īpašas lamatas — gan seklumā, gan dziļumā, kur tās atzīmē ar spilgtām bojām.
Tieši dziļūdens lamatas pētniekiem bija lielākā mīkla — tās tika atrastas bojātas un ar zobu pēdām, lai gan teorētiski plēsējiem tām nevajadzētu piekļūt.
Sākotnēji aizdomās turamie bija ūdri vai roņi, taču uzstādītā kamera atklāja pavisam citu ainu: jūras vilki bija iemācījušies “zvejot” lamatas, izmantojot boju kā rokturi.
Jūras vilki ir īpaša vilku populācija, kas izdzīvo, pārsvarā barojoties ar lašiem, gliemenēm un pat roņu gaļu. Daudzviet vilkus uzskata par kaitēkļiem, kur tos aktīvi medī, bet Heiltuku kopiena ar tiem sadzīvo un pastāv viens otram līdzās.
“Šeit vilki var būt tādi, kādi viņi ir,” norāda Artelle. “Šis video parāda jaunus aspektus viņu uzvedībā un liek uzdot nākamo jautājumu: ko vēl viņi spēj?”