VIDEO. Vīrietis bija šokēts, kad aiz grāmatu plaukta atklāja slepenu tuneli, kurā atrada vecu seifu. Kas tajā bija ieslēgts?







23 gadu vecais anglis Fredijs Gudals vietnē “TikTok” dalījies ar neparastu atklājumu. Skatoties savas ģimenes aptuveni 500 gadus vecās mājas fotogrāfijas, viņš pamanījis ko interesantu – vienā no fotogrāfijām, kas uzņemta bibliotēkā, redzams, ka aiz viena no plauktiem atrodas durvis, kuras šobrīd tur vairs nav.

Izņēmis visas grāmatas no plaukta, Fredijs atrada un atvēra kādreizējo durvju vietu un tur tas bija – tunelis uz apslēptām telpām. Tunelī vīrietis atklāja vēl vairākas ejas un telpas, kuras, viņaprāt, izmantojuši kalpi, lai saimnieku nemanīti, pārvietotos pa īpašuma teritoriju.

Vienā no telpām Fredijs atradis vairākas senas grāmatas, bet vislielākais atradums bija seifs, kas diemžēl bija aizslēgts. Uzaicinājis palīgā draugus, viņš centās to atvērt – gan ar senajā mājā atrastajām atslēgām, gan dažādiem instrumentiem.

Beigu beigās Fredijam ar draugu palīdzību izdevās to atvērt. Seifā viņš atrada grāmatas no 1848. gada, kurās aprakstīta informācija par māju, un dažas vēstules no 1837. gada, kuras sūtījis Spensers Džošua Alvens Komptons, otrais Northemptonas marķīzs.