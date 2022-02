“Visus aizvest uz salu un ļaut nodzerties kā tai stāstā, jo tāpat nav nekādas jēgas!” Circene par alkoholismu Latvijā Ieteikt







“No glāzes sarkanvīna nerodas dzērājs,” viedoklī TV24 raidījumā “Preses klubs” dalās bijusī veselības ministre Ingrīda Circene.

“No medicīniskā viedokļa kādreiz pētīju šo tēmu vairāk un lasīju, ka ir gēns, kas nosaka šo dzeršanu. Tas, kuram gēna nav, viņš iedzer glāzi vīna un par alkoholiķi nekļūst, bet ir citi, kuri izdzer glāzi un viņiem gribas trešo, ceturto un piekto glāzi,” viņa stāsta, uzsverot, ka, protams, nav speciāliste, bet šādu informāciju pētījumos lasījusi.

Circene uzskata, ka ik vakaru alkoholu lieto vairāk nekā 5% latviešu.

“Es nezinu nevienu alkoholiķi, kurš ir izārstēts, ja viņš pats to nav gribējis. Līdz ar to viss atkarīgs no cilvēka paša gribas, jo vienalga kādus piespiedu apstākļus radīsim dzērājam, mēs nekad to nespēsim mainīt. Visi tie, kuri ir atmetuši dzeršanu – viņi vispirms paši to ir pieņēmuši lēmumu – es vairāk nedzeršu, man ir tādi draugi, kuri 40 gadus nedzer ne lāsi, tas ir viņu lēmums un griba,” saka bijusī ministre.

Kapsulas, hipnozes, iestāstīšanas, brīvā laika aizpildīšanas – ja cilvēks pats nevēlas, nekas no tā nestrādās.

“Ne velti bija tāds literārs stāsts, grāmata par to, ko darīja ar dzērājiem – tas ir literārs darbs, tā nav patiesība. Viņus visus saveda uz salu, ļāva viņiem dzert, cik grib, jo tāpat no viņiem nekādas jēgas,” Circene min piemēru, ka viss sākas ar paša vēlmi mainīties.