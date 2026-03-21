Zāles atkal paliks dārgākas! Belēvičs norāda, kuri pacienti aptiekās maksās vairāk 0

0:16, 22. marts 2026
Tuvākajā laikā Eiropā, tostarp Latvijā, varētu pieaugt medikamentu cenas, un tas īpaši skars pacientus, kuri par recepšu zālēm jau šobrīd maksā līdzmaksājumus, TV24 raidījumā “dr.Apinis” brīdina ārsts un farmaceits Guntis Belēvičs.

Pēc viņa teiktā, diskusijas par zāļu cenu politiku pasaulē ir mainījušas virzienu.

Mēs jau tikko dzirdējām, ka zāles kļūs dārgākas. Mēs zinām, ka ASV prezidents saviem vēlētājiem solīja samazināt recepšu un inovatīvo medikamentu cenas Amerikā, kur tās ir būtiski augstākas nekā Eiropā, skaidro Belēvičs.

Viņš norāda, ka sākotnēji tika uzsvērts – augstās cenas Amerikā skaidrojamas ar farmācijas uzņēmumu alkatību, taču tagad argumentācija ir mainījusies.

Tagad akcenti ir pārbīdījušies. Tramps saka, ka Amerikā inovatīvās zāles ir dārgas tāpēc, ka Eiropā tās ir lētas. Un, lai Amerikā cenas samazinātos, Eiropā tās būtu jāpalielina. Belēvičs atgādina, ka dažās valstīs šāda tendence jau ir redzama. Piemēram, Anglijā jau decembrī recepšu medikamentiem cenas tika paaugstinātas par 25%. Tas ir ļoti būtisks pieaugums.

Pēc Belēviča domām, Eiropai un ASV, visticamāk, nāksies vienoties par jaunu cenu līdzsvaru, kas nozīmēs medikamentu sadārdzināšanos arī Eiropā.

Mums valsts līmenī jāsaprot – tas notiks. Eiropa ar Ameriku vienosies, un zāles kļūs dārgākas. Tas īpaši ietekmēs pacientus, kuri par medikamentiem maksā līdzmaksājumu.

Tiem medikamentiem, kuriem ir līdzmaksājums, pacientam maksājamā daļa kļūs būtiski lielāka un daudziem vienkārši nepaceļama, brīdina Belēvičs.

Tāpēc viņš aicina Veselības ministriju pārskatīt kompensācijas sistēmu. Es aicinu Veselības ministriju domāt par to, ka recepšu zāles, kuras šobrīd tiek kompensētas, būtu jākompensē pilnībā. Ja šobrīd kompensācija ir, piemēram, 75%, tad pie cenu pieauguma pacienta maksājamā starpība kļūs tik liela, ka viņš vienkārši nespēs samaksāt. Belēvičs uzsver, ka jau tagad daļa pacientu finansiālu iemeslu dēļ nepabeidz ārstēšanos.

Jau šobrīd daudzi pacienti nopērk tikai daļu no izrakstītajām zālēm. Viņiem paliek labāk pēc dažām tabletēm, bet pēc pārējām viņi nenāk, jo nav naudas. Tas, pēc viņa domām, rada nopietnas sekas veselības sistēmai.

Rezultātā akūtas slimības, kuras varētu izārstēt, kļūst hroniskas un grūtāk ārstējamas. Viņš norāda, ka sadārdzinājums var skart ne tikai inovatīvos, bet arī lētākos ģenēriskos medikamentus.

Dārgāki kļūs arī daudzi ģenēriskie recepšu medikamenti, jo izejvielas to ražošanai lielākoties nāk no Indijas un Ķīnas. Vienlaikus globālās loģistikas problēmas var vēl vairāk ietekmēt piegādes.

Mēs redzam, kas notiek ar transportu pie Irānas krastiem. Tas ietekmē piegādes ķēdes, un tas nozīmē, ka tuvākajā laikā sagaidāms būtisks recepšu zāļu cenu kāpums. Pēc Belēviča teiktā, pirmie, kas sajutīs sabiedrības reakciju uz cenu kāpumu, būs farmaceiti.

Farmaceiti būs tie, kas stāvēs frontes līnijā, jo viņiem būs jāsaskaras ar pacientu neapmierinātību par šo situāciju.

