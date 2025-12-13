Svarīgi zināt sievietēm! Produkti, ko nav vēlams ēst mēnešreižu laikā 0
Ikvienai sievietei zināms, ka šīs mēneša dienas nav vienkāršas. Pat ja nav jūtamas nepatīkamas sāpes, ir citas blaknes, kas traucē labai pašsajūtai. Tāpēc ir vērts izmēģināt dažādus veidus, kā uzlabot noskaņojumu. Viens no knifiem, kas var palīdzēt, – mēnešreižu laikā izvairīties no vairāku konkrētu produktu iekļaušanas uzturā.
Krampji vēderā? Varbūt pat slikta dūša? Šķietami piepūties vēders? Šīs sajūtas mēnešreižu laikā nereti ir ļoti traucējošas.
Dažām sievietēm šīs ir arī dienas, kad ir “vilka” apetīte. Tāpēc jo īpaši svarīgi izvairīties no tādu produktu lietošanas, kas situāciju tikai pasliktinās un simptomus pastprinās. Šķir tālāk un uzzini nevēlamos produktus!