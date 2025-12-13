Foto – Shutterstock

Svarīgi zināt sievietēm! Produkti, ko nav vēlams ēst mēnešreižu laikā 0

LA.LV
20:03, 13. decembris 2025
Veselam Uzturs

Ikvienai sievietei zināms, ka šīs mēneša dienas nav vienkāršas. Pat ja nav jūtamas nepatīkamas sāpes, ir citas blaknes, kas traucē labai pašsajūtai. Tāpēc ir vērts izmēģināt dažādus veidus, kā uzlabot noskaņojumu. Viens no knifiem, kas var palīdzēt, – mēnešreižu laikā izvairīties no vairāku konkrētu produktu iekļaušanas uzturā.

TV24
Eiropas Padome beidzot pieņem likumu, kas būs milzīgi sāpīgs trieciens Krievijai
Kokteilis
FOTO. Dzemdībās nošķirti dvīņi? Atklāts, ka mūsu Saeimā strādā divi pilnīgi identiski deputāti
Kokteilis
Vēžiem negaidīts naudas pieplūdums, bet Auniem – kavēti maksājumi. Finanšu horoskops 2026. gadam
Lasīt citas ziņas

Krampji vēderā? Varbūt pat slikta dūša? Šķietami piepūties vēders? Šīs sajūtas mēnešreižu laikā nereti ir ļoti traucējošas.

Dažām sievietēm šīs ir arī dienas, kad ir “vilka” apetīte. Tāpēc jo īpaši svarīgi izvairīties no tādu produktu lietošanas, kas situāciju tikai pasliktinās un simptomus pastprinās. Šķir tālāk un uzzini nevēlamos produktus!

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.