Zelenskis šodien tiksies ar Trampu, bet cerības uz brīnumiem ir niecīgas 0
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atrodas ASV un šodien plāno tikties ar Donaldu Trampu, bet trešdienas rītā uzstāties ANO, cerot nodrošināt lielāku sabiedroto atbalstu. Tomēr, kā ziņo aģentūra “Reuters”, no šīs vizītes brīnumus nevajadzētu gaidīt.
Ukraina gatavojas jaunai kara fāzei, kurā tai būs vairāk jāpaļaujas uz saviem spēkiem. Tā norādīts publikācijā.
Ir pazīmes, ka Ukraina gatavojas jaunai kara fāzei, kurā ārvalstu atbalsts samazināsies un valstij būs vairāk jāpaļaujas uz saviem spēkiem. Piemēram, Ukrainas domnīca, kas iepriekš pētīja Krieviju, lai noteiktu valdības sankciju mērķus, tagad veic analīzi, lai palīdzētu militārajiem spēkiem izvēlēties bezpilota lidaparātu triecienu mērķus, norāda viens no tās darbiniekiem.
Saskaņā ar “Reuters” avotu, Ukrainai draud ne tikai sankciju neveiksmes un ASV palīdzības samazināšana, bet tā var zaudēt arī dažu citu Eiropas sabiedroto atbalstu.
“Ņujorka katru septembri kļūst par platformu. Tā ir ārkārtīgi svarīga norises vieta. Es vēlētos, lai tā būtu praktiskāka, taču šāda mēroga konfliktiem nekad nebūs vienkāršu risinājumu. Tāpēc es nedomāju, ka mēs visi atgriezīsimies no Ņujorkas ar viegliem risinājumiem. Un mēs turpināsim smagi strādāt,” aģentūrai “Reuters” pauda Ukrainas pārstāvis Sergejs Kisļica.