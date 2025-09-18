Rajevs par Rietumu rīcību: Esmu ārkārtīgi skeptisks, ka tāds solis tiks vispār sperts 0
Francijas prezidents Emanuels Makrons, uzstājoties Coalition of the Willing ietvaros, norādīja, ka Francija varētu nosūtīt uz Ukrainu līdz pat 50 000 karavīru, kas, protams, nav daudz, bet uz ko Krievijas diktators Vladimirs Putins atbildēja, ka šādā gadījumā uz Ukrainu nosūtītie karavīri kalpotu kā leģitīms mērķis uzbrukumam.
Kā TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” jautā Igors Rajevs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), NBS rezerves pulkvedis: “Vai šajā fāzē mēs to gribam darīt, vai mēs politiski esam gatavi šādu soli spert, vai mēs pagaidām esam negatavi to darīt?”
Rajevs pauda arī savu personīgo viedokli, izsakot ārkārtēju skepsi, ka “tas netiks darīts.”
Kā iemeslu viņš min faktu, ka neviens nav gatavs riskēt ar savu karavīru drošību un dzīvību, kā arī konflikta tālāku eskalāciju un izraisīšanu, pat ja tādas iespējas ir niecīgas, norāda Rajevs.