Ziemeļkorejas rīcībā ir divas tonnas bagātināta urāna. Tā “tīrības pakāpe” varētu likt trīcēt visai pasaulei 0
Domājams, ka Ziemeļkorejas rīcībā ir līdz divām tonnām augsti bagātināta urāna, ceturtdien paziņoja Dienvidkorejas apvienošanās ministrs Čons Donjons.
Saskaņā ar Dienvidkorejas Aizsardzības ministrijas datiem sen bijis zināms, ka Ziemeļkorejas rīcībā ir “ievērojams daudzums” augsti bagātināta urāna, kas nepieciešams kodolieroču izgatavošanai.
Taču tagad Čons pavēstīja, ka saskaņā ar izlūkdienestu aplēsēm Phenjanas rīcībā ir līdz 2000 kilogramu augsti bagātināta urāna, kura tīrības pakāpe pārsniedz 90%.
Viņš piebilda, ka Ziemeļkorejas urāna bagātināšanas centrifūgas turpina darboties vismaz četros objektos.
Kodolbumbas izgatavošanai pietiek ar pieciem sešiem kilogramiem plutonija, norādīja Čons, piebilstot, ka ar 2000 kilogramu augsti bagātinātā urāna, kas tiktu izmantot plutonija ražošanai, pietiktu milzīgam skaitam kodolieroču.
Viņš uzsvēra, ka Ziemeļkorejas kodolprogrammas apturēšana ir steidzami risināms jautājums.
Ministrs atzina, ka ar sankcijām nebūs līdzēts un ka vienīgais risinājums ir Phenjanas un Vašingtonas samits.
Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns šonedēļ paziņoja, ka esot gatavs sarunām ar ASV, taču uzsvēra, ka negrasās atteikties no savas kodolarsenāla.