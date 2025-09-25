Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns pa kreisi uzrauga artilērijas šaušanas mācības.
Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns pa kreisi uzrauga artilērijas šaušanas mācības.
Foto: AP/SCANPIX

Ziemeļkorejas rīcībā ir divas tonnas bagātināta urāna. Tā “tīrības pakāpe” varētu likt trīcēt visai pasaulei 0

LETA
11:30, 25. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Domājams, ka Ziemeļkorejas rīcībā ir līdz divām tonnām augsti bagātināta urāna, ceturtdien paziņoja Dienvidkorejas apvienošanās ministrs Čons Donjons.

Reklāma
Reklāma
Mājas
Kas mājā ir netīrāks par tualeti: 14 lietas, par kurām grūti pat iedomāties
“700 eiro par Latvijas un Ukrainas karoga izkāršanu!” Carnikavā soda patriotu Raimondu. Vai likums to atļauj?
Plikas krūtis, maksas tualetes un staigāšana kājām: 22 lietas, kas amerikāņiem šķiet dīvainas Eiropā
Lasīt citas ziņas

Saskaņā ar Dienvidkorejas Aizsardzības ministrijas datiem sen bijis zināms, ka Ziemeļkorejas rīcībā ir “ievērojams daudzums” augsti bagātināta urāna, kas nepieciešams kodolieroču izgatavošanai.

Taču tagad Čons pavēstīja, ka saskaņā ar izlūkdienestu aplēsēm Phenjanas rīcībā ir līdz 2000 kilogramu augsti bagātināta urāna, kura tīrības pakāpe pārsniedz 90%.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Kāds saprot…?” Mūziķis Kivičs apjucis par Kažas rīcību saistībā ar dziesmu “Omnibuss”
NATO iznīcinātāji netālu no Latvijas pārtver piecas Krievijas kara lidmašīnas
Eksperti brīdina: dronu aktivitātes apdraud pasažieru lidmašīnas Eiropā

Viņš piebilda, ka Ziemeļkorejas urāna bagātināšanas centrifūgas turpina darboties vismaz četros objektos.

Kodolbumbas izgatavošanai pietiek ar pieciem sešiem kilogramiem plutonija, norādīja Čons, piebilstot, ka ar 2000 kilogramu augsti bagātinātā urāna, kas tiktu izmantot plutonija ražošanai, pietiktu milzīgam skaitam kodolieroču.

Viņš uzsvēra, ka Ziemeļkorejas kodolprogrammas apturēšana ir steidzami risināms jautājums.

Ministrs atzina, ka ar sankcijām nebūs līdzēts un ka vienīgais risinājums ir Phenjanas un Vašingtonas samits.

Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns šonedēļ paziņoja, ka esot gatavs sarunām ar ASV, taču uzsvēra, ka negrasās atteikties no savas kodolarsenāla.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Krievija gatava izmēģināt “Lidojošo Černobiļu”: eksperts atklāj, kādas briesmas tas ietver
Eksperti brīdina: Mākslīgais intelekts var izraisīt “kodolarmagedonu” un Trešo pasaules karu
Krievijas kodolieroči ārpus Zemes? NATO brīdina par Maskavas plāniem pārkāpt Kosmosa līgumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.