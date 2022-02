Vecais licencētās makšķerēšanas nolikums beidzies, bet jaunais vēl nav apstiprināts. Kā makšķerēt?

Ilustratīvs foto Foto: LETA

Katru gadu, sākot no pirmā janvāra, gar Latvijas lielākajām lašupēm klejo spiningotāji, lai tiktu pie savas sapņu zivs laša vai taimiņa, protams, ka, ūdens līmenim krītoties, sarosās arī vimbu makšķernieki. Venta savā ziņā nav izņēmums, bet šeit situāciju sarežģī tas, ka vecais licencētās makšķerēšanas nolikums beidzies, bet jaunais vēl nav apstiprināts.

Lūk, ko šajā sakarā pastāstīja Kuldīgas novada pašvaldības vides speciāliste Dace Jansone:

“Šomēnes Kuldīgas novada domes sēdē tiks apstiprināts jauns nolikums par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Ventas upē Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā 2022.–2026. gadam. Jaunie saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Ventā Kuldīgas novada teritorijā spēkā varētu stāties martā. Šajā pārejas periodā (no 1. janvāra līdz brīdim, kad tiks apstiprināti jaunie noteikumi) makšķerniekiem aktuāli būs Ministru kabineta noteikumi Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”. Tas nozīmē, ka makšķerniekiem nepieciešama makšķernieka gada karte, kas iegādājama “manacope.lv” vai “makskeresanaskarte.lv”. Pārejas posmā izmaiņas būs arī atļautajā makšķerēšanas zonā – nebūs atļauta makšķerēšana ierasti populārajā vietā pie “Kūravas” jeb 500 metru rādiusā zem Ventas rumbas un 200 metrus virs Ventas rumbas.”

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”, pamatojoties uz zinātnisko pētījumu, jaunajā nolikumā būs aizliedzis lašu makšķerēšanu. Nejauši noķertie laši nekavējoties dzīvi atlaižami atpakaļ upē, norāda Dace Jansone.

“BIOR” pamato, ka pretēji tendencēm Baltijas jūras reģiona ziemeļu daļas lašupēs lašu krājumu stāvoklis Latvijas lašupēs aizvien saglabājas vājš. Nevienā no Latvijas lašupēm, tajā skaitā arī Ventā, smoltu produkcija nesasniedz 75% no sava potenciāla, kas liecinātu par to, ka populācija ir bioloģiski drošā stāvoklī. Venta pieder pie jaukta tipa lašupēm – tajā norisinās dabisks lašu nārsts un līdztekus krājums tiek papildināts arī mākslīgi ar valsts zivaudzētavā “Pelči” izaudzētiem lašu ­smo­ltiem. Neraugoties uz to, Ventā lašu smoltu produkcija nav piedzīvojusi vērā ņemamu pieaugumu.

Taimiņa vienas dienas licence ziemas-pavasara sezonā dod tiesības tās īpašniekam lomā paturēt vienu taimiņu (maksimālais izmērs līdz 70 cm) tikai licencē norādītajā dienā. Vienā makšķerēšanas dienā lomā drīkstēs paturēt ne vairāk kā septiņas vimbas, kuru garums nav mazāks par 30 cm, bet citas zivis atbilstoši MK noteikumiem Nr. 800.

Licences, kā arī bezmaksas licences varēs saņemt elektroniski interneta vietnē “www.manacope.lv” vai mobilā lietotnē “Mana Cope”.

Gada bezmaksas licenci politiski represētās personas, trūcīgie un maznodrošinātie Kuldīgas novada iedzīvotāji, Ventas upes posmam piegulošo krastu zemju īpašnieki varēs saņemt Kuldīgas novada pašvaldības policijā vai attiecīgo pagastu pārvaldēs. Licences varēs iegādāties SIA “Rietumu nafta” DUS, Graudu iela 31, Kuldīga.