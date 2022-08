Žurnālists Edgars Barbaks: Cik valsts tev ir parādā? Ieteikt







Autors: Edgars Barbaks, žurnālists

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana lielākajai daļai iedzīvotāju ir loterija – pienācis brīdis noskaidrot, kurš kuram parādā. Ja pēc visiem aprēķiniem iznāks, ka valsts budžetā jāiemaksā papildus, tas nepaliks nepamanīts. Bieži vien gan sanāk otrādi – valsts ir parādā cilvēkam, un agrāk vai vēlāk no bankas tiek saņemta patīkama īsziņa par konta papildinājumu.

Bet kas notiek gadījumā, ja cilvēks ir bijis par slinku, lai nospiestu vienu pogu un apstiprinātu VID sagatavoto deklarāciju EDS? Ja VID ar tevi nesazinājās gadā, kad strādāji, bet neiesniedzi deklarāciju, visticamāk ir notikusi iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksa, kuru neesi atguvis. Ja deklarācija nebūs iesniegta, šis parāds trīs gadu laikā tiks klusi un neatgriezeniski aizmirsts.

Lai saprastu, kā un kāpēc veidojas nodokļa pārmaksa vai parāds, minimālas priekšzināšanas grāmatvedībā tomēr ir vajadzīgas. Kādreiz atskaites varēja iesniegt tikai papīra formātā. Tad lielu paldies bija jāsaka VID konsultantiem, kas nepagurušas palīdzēja aizpildīt visas nepieciešamās ailītes, vispirms sarakstot ciparus ar zīmuli no faila, kas tika atvērts uz liela dūcoša datora monitora slikti vēdināmā telpā.

Pēc tam pašam viss bija jāpārvelk pāri ar pildspalvu, un tad jau arī deklarācija bija gatava. Likās mazliet dīvaini – ko es te daru? No manis taču vispār nekas nebija nepieciešams, sistēma to visu jau zināja! Tomēr prieks par to, ka kontā pēc kāda laika ieripos lati, bija lielāks, nekā bēda par iztērēto laiku, un, kā jau minēju, vismaz manā filiālē viss vienmēr notika laipni un ar smaidu.

Progress un jaunas tehnoloģijas ienāca arī Valsts ieņēmumu dienestā. Konsultantus nomainīja EDS jeb elektroniskā deklarēšanas sistēma. Pārmaiņas nozīmē progresu, un tā tiešām bija. Jaunā kārtība nozīmēja, ka fails ar pamatdatiem, kas ir VID rīcībā, jau ir sagatavots. Ja nevēlies neko precizēt vai pievienot kādus čekus, atliek tikai nospiest vienu pogu, lai deklarāciju iesniegtu. Tomēr VID atzīst – ne visi iesniedz nodokļu deklarācijas, lai pārmaksāto nodokli pieprasītu atpakaļ.

Ja izveidojusies nodokļa pārmaksa, bet attiecīgā poga nav nospiesta, valsts parāds nodokļu maksātājam automātiski dzēšas pēc trim gadiem no brīža, kad pagājis deklarācijas iesniegšanas termiņš. Uz “otru pusi” tas nedarbojas, – ja nodokļu maksātājs ir parādā valstij, šis parāds būs aktuāls līdz brīdim, kad tas tiks samaksāts, turklāt tas apaugs ar nokavējuma procentiem. Sliktākajā gadījumā tas tiks atgūts, izmantojot tiesu izpildītāju pakalpojumus.

Šķiet, daudzi nav tik apzinīgi un saviem nodokļu maksājumiem skrupulozi līdzi neseko. Ja būs izveidojusies pārmaksa, VID nezvanīs, nesūtīs vēstules, paies trīs gadi un parāds būs aizmirsts. Piemērs ilustrācijai: ja pirms četriem gadiem nodokļa pārmaksa bija 300 eiro, savukārt šogad budžetā jāiemaksā 200 eiro, iedzīvotājs valstij būs parādā 200 eiro, bet valsts nodokļu maksātājam – neko.

Tas nav tāpēc, ka lielajā VID datorā būtu beigusies atmiņa, un trīs gadus seni dati tiktu dzēsti, lai atbrīvotu vietu jaunām deklarācijām. Te arī problēmas būtība – valsts zina par visiem saviem nodokļu maksātājiem, kuriem tā ir parādā, bet neizrāda nekādu pretimnākšanu, lai šos parādus atgrieztu.

Ja mums ir EDS, kur viss tiek aprēķināts automātiski, kāpēc nodokļa atmaksa arī nevarētu notikt automātiski brīdī, kad pagājis deklarāciju precizēšanai atvēlētais trīs gadu termiņš? Ja valsts uzskata, ka daļa nodokļu maksātāju pārmaksāto summu labprāt atstātu budžetā, ir jāparedz veids, kā EDS lietotājs šādu izvēli vispirms apstiprina. Tas, ka pastāv termiņš, kura ietvaros deklarācijas var precizēt (šobrīd tie ir trīs gadi) šķiet loģiski, jo atteikties pieņemt izbalējušus čekus, pēc desmit gadiem tiešām izklausās pamatoti. Tad atbildei: “Bet kur Tu biji, kad vajadzēja iesniegt?” nevienu nevajadzētu pārsteigt.

Ir vēl daži uzlabojumi, kas EDS padarītu lietotājam krietni draudzīgāku.

• Ceru, ka jau tuvākajā nākotnē arvien vairāk čeku par attaisnotajiem izdevumiem EDS sistēmai tiks pievienoti automātiski, izdarot pirkumu vai saņemot pakalpojumu.

• Visiem čekiem par attaisnotajiem izdevumiem būtu nepieciešama īpaša atzīme, lai nepārprotami uz to norādītu.

• Ja deklarācijai pievienoto čeku summa pārsniedz tajā gadā pieļaujamo, tad sistēma pati precizē iepriekšējo gadu deklarācijas un, ja limits ir pārsniegts, automātiski tos pievieno nākamā gada deklarācijai.

• Attaisnotie izdevumi var būt arī ģimenes locekļu veikti maksājumi. Sistēma jau zina ar katru nodokļa maksātāju saistītās personas. Ja attaisnotie izdevumi ir lielāki par pieļaujamajiem, jābūt iespējai automātiski tos novirzīt uz ģimenes locekļu deklarācijām.

VID noteikti ir auguši visā – apkalpošanas kultūrā un kvalitātē, bet strādāts galvenokārt tomēr tiek pie nodokļu iekasēšanas. Savukārt iedzīvotājiem nodokļa atgūšanas procesā palikušas vairākas iespējas kaut ko aizmirst, pazaudēt vai neizdarīt līdz galam.

Interesanti, cik miljoni katru gadu netiek izmaksāti, un, cik lielas ir tās summas par kurām VID zina, bet nodokļu maksātājs šajos gados nav bijis uz klientu apkalpošanas centru vai nospiedis to vienu pogu? Jā, slinki, jā, neseko savām finansēm, bet ļausim viņiem laboties un atgūt to, kas aizmirsts pirms četriem, desmit vai 20 gadiem.

Mēs plānojam, kā palīdzēt cilvēkiem “pārziemot” ekonomisko un enerģētisko krīzi, bet vispirms nodokļu maksātājiem jāatgriež, to, kas viņiem pienākas, jo informācija par visām summām jau ir valsts rīcībā.