19:54, 22. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievija Ukrainā turpina eksperimentēt ar jaunām tehnoloģijām, šoreiz runa ir par optiskās škiedras droniem, kuru darbības rādiuss sasniedzis jau 50 kilometrus, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norādīja NBS major, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

“Visu laiku bija 25km, tagad ir fiksēti jau 50km,” atzina Slaidiņš.

Lai gan šiem droniem pagaidām ir virkne tehnisku trūkumu, tie joprojām ir būtisks solis uz priekšu. “Ir šiem droniem trūkumi – papildus kabeļu sapīšanās, ļoti smaga spole, var uzlikt mazāku kaujas galviņu, arī no baterijām daudz kas atkarīgs, un šāds lidojošs klucis nav manevrētspējīgs,” skaidroja majors.

Taču Slaidiņš norāda, ka nevajadzētu paļauties uz to, ka šie droni neattīstīsies tālāk. “Tas ir sākums. Mēs zinām, ka FPV droni pašā sākumā arī bija tādi, kādi viņi bija. Visu laiku notiek attīstība, tāpat kā no pērtiķa līdz cilvēkam. Tā arī pēc diviem, trijiem mēnešiem 50km optisko šķiedru droni mizos riņķī, nebūs variantu. Ir jādomā, kā to visu apkarot,” norādīja Slaidiņš.

