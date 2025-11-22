Egils Levits: Diskusija par Stambulas konvenciju bija aizgājusi greizi… 0
TV24 raidījumā “Dienas personība” Latvijas Valsts prezidents (2019-2023) Egils Levits uzsvēra, ka, lai arī vardarbības apkarošana sabiedrībā ir kopīga vērtība, pašas diskusijas par izstāšanos no Stambulas konvencijas bija aizgājušas greizi.
“Pie diskusijas vienmēr jāievēro ir zināmi noteikumi, lai diskusija būtu auglīga. Diskusija var aiziet greizi. Es teiktu, ka diskusija par Stambulas konvenciju bija aizgājusi greizi, jo visi cilvēki tiešām ir pret vardarbību, pret vardarbību pret sievietēm, bērniem, tas ir Stambulas konvencijas priekšmets,” skaidroja Levits.
Viņš atzina, ka konvencijas mērķis, vardarbības apkarošana, ir vienojošs, taču domstarpības raisa daži dokumentā ietvertie jēdzieni, kuru interpretācija sabiedrībā ir atšķirīga.
Levits uzsvēra, ka prezidenta lēmums atlikt šo jautājumu dos iespēju Saeimas deputātiem nonākt pie saprātīgas vienošanās un sākt sarunu racionālā, nevis emocionālā līmenī.
“Patlaban tā atmosfēra ir tik nokaitēta, ka racionāla diskusija nebija iespējama,” uzsvēra Levits.
Kā iespējamu alternatīvu Stambulas konvencijai Levits minēja Latvijas likumu, kas ietvertu tās būtību, bet būtu izstrādāts nacionālā līmenī: “Es domāju, ka laba iniciatīva ir arī Latvijas likums, kas uzņem visu to, kas ir paredzēts konvencijā. Latvijas likums, to, ko mēs uzskatām, ka apkaros vardarbību. Šādu likumu vajadzētu pieņemt.”
Viņš arī pauda pārliecību, ka Saeima vēl līdz nākamajām vēlēšanām spēs šādu likumu pieņemt un tad attiecīgi izvērtēt, vai Stambulas konvencija vēl ir nepieciešama.
Levits norāda, ka izstāšanās no starptautiska līguma varētu kaitēt valsts starptautiskajai reputācijai, taču Latvijai kā suverēnai valstij šāda iespēja formāli pastāv.