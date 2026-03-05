Laikapstākļus ietekmēs anticiklons. Laika prognoze ceturtdienai 0
Ceturtdien Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, vietām valsts austrumos mākoņu būs vairāk, prognozē sinoptiķi.
Nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš. Gaiss iesils līdz +4..+9 grādiem, dažviet piekrastē saglabāsies par kādu grādu zemāka temperatūra.
Rīgā gaidāma saulaina diena, bez nokrišņiem. Vējam mēreni pūšot no ziemeļrietumiem, gaisa temperatūra svārstīsies ap +5 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē anticiklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1014 hektopaskāliem Krievijas pierobežā līdz 1022 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā.