Foto: Edijs Pālens/LETA

Laikapstākļus ietekmēs anticiklons. Laika prognoze ceturtdienai 0

LETA
6:51, 5. marts 2026
Ziņas Dabā

Ceturtdien Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, vietām valsts austrumos mākoņu būs vairāk, prognozē sinoptiķi.

Veselam
Daudzi šādi ēd katru dienu! Uztura speciālisti nosauc 5 visbīstamākās ēdienu kombinācijas
Vecumdienās tev nebūs vajadzīgi ne bērni, ne partneris, ne draugi – bet trīs citas lietas, ko vērts zināt ikvienam
“Prigožinam bija taisnība par visiem 200%!” Putina uzsāktā kara atbalstītāji sākuši mest kažoku uz otru pusi
Lasīt citas ziņas

Nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš. Gaiss iesils līdz +4..+9 grādiem, dažviet piekrastē saglabāsies par kādu grādu zemāka temperatūra.

Rīgā gaidāma saulaina diena, bez nokrišņiem. Vējam mēreni pūšot no ziemeļrietumiem, gaisa temperatūra svārstīsies ap +5 grādiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
TESTS. Vai tu esi īsts latvietis? Tad atbildēt uz šiem 10 jautājumiem tev būs tīrais nieks!
VIDEO. Kas šoreiz iemūžināts Sedas purvā? Lapsa cīnās ar “noslēpumainu pretinieku”, vientuļnieks lūsis un rosīgais ūdrs
Veselam
Daudzi šādi ēd katru dienu! Uztura speciālisti nosauc 5 visbīstamākās ēdienu kombinācijas

Laikapstākļus ietekmē anticiklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1014 hektopaskāliem Krievijas pierobežā līdz 1022 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Tās nav tikai leģendas – satelīti okeānā reģistrē anomālijas, pēkšņus 35 m augstus megaviļņus
Pastardienas pulkstenis ir vēl tuvāk pusnaktij. Kas notiks tad, kad tas sitīs 12?
Bites jūk prātā saules paneļu dēļ – 4 gadi līdz vispārējai ekokatastrofai? Zinātnieki ir bažās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.