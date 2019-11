Ilustratīvs attēls Foto: Rodimov/Shutterstock

Vīrietis Saldū, būdams alkohola reibumā, ar gāzes ieroci raidījis vairākus šāvienus no dzīvokļa loga, portāls LA.LV uzzināja Valsts policijā (VP).

Šonedēļ Valsts policija Saldū izbrauca uz izsaukumu, kur liecinieki informēja, ka kāds vīrietis raida šāvienus no sava dzīvokļa loga ielas virzienā. Ierodoties Valsts policijas darbiniekiem, konstatēts, ka vīrietis, būdams alkohola reibumā, bezmērķīgi raidīja šāvienus uz ielas pusi ar gāzes ieroci, kurš reģistrēts uz dzīvesbiedres vārda. Vīrietim par pārkāpumiem ir noformēts administratīvā pārkāpuma protokols, savukārt pret viņa dzīvesbiedri ir uzsākta administratīvā lietvedība.

26.novembrī ap pulksten 11:15 VP saņemta informācija par to, ka Saldū, Striķu ielā ir dzirdami šāvieniem līdzīgi trokšņi. VP, reaģējot uz saņemto informāciju, ieradās notikuma vietā un sastapa aculieciniekus, kuri apgalvoja, ka vīrietis no mājas loga ir šāvis uz ielas pusi.

Ierodoties vīrieša dzīvesvietā, no kuras tika izdarīti šāvieni, konstatēts, ka viņš atrodas alkohola reibumā.

Vīrietis uzrādīja gāzes ieroci, ar kuru tika izdarīti šāvieni. Noskaidrots, ka viņš ar draugu kopīgi lietojis alkoholiskos dzērienus un izdomājis pielietot gāzes ieroci, raidot vairākus šāvienus.

Veicot alkohola pārbaudi vīrieša izelpā, konstatēts, ka viņš atrodas 1,48 promiļu reibumā.

Vīrietis ar savām darbībām ir pārkāpis vairākus Ieroču aprites likuma pantus. Saskaņā ar ieroču aprites likumu, fiziskajām personām ir aizliegts iegādāties, nēsāt, pārvadāt, izmantot un pielietot šaujamieročus, gāzes ieročus un signālieročus, pneimatiskos ieročus, straikbola ieročus, peintbola ieročus, lāzertaga ierīces, dezaktivētus ieročus, esot alkohola ietekmē, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, kā arī narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.

Tāpat likuma 62.pants nosaka, ka personām ir tiesības Latvijā no ieroču komersanta, kas saņēmis attiecīgu speciālo atļauju (licenci) ieroču realizēšanai, vai no citas personas iegādāties Valsts policijā reģistrētus un pašaizsardzībai klasificētus E kategorijas gāzes ieročus un signālieročus. Piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā ieroča iegādes persona to pārreģistrē Valsts policijā vai pārreģistrācijai izmanto Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto elektronisko pakalpojumu.

Likuma 63.panta 4.daļa nosaka, ka fiziskajai personai ir tiesības izvilkt ieroci no speciālās kabatas (maksts) un sagatavot to šaušanai, ja ir pamats uzskatīt, ka konkrētajā situācijā iestāsies vai ir iestājušies šajā likumā noteiktie E kategorijas pašaizsardzībai klasificētu gāzes ieroču un signālieroču izmantošanas vai pielietošanas nosacījumi.

Likuma 65.panta 4.daļa nosaka, ka persona drīkst pielietot šaujamieroci kā galējo līdzekli vai pašaizsardzībai klasificētu E kategorijas gāzes ieroci un signālieroci, lai: aizsargātu sevi vai citas personas no uzbrukuma, kas reāli apdraud dzīvību vai veselību; novērstu nelikumīgu mēģinājumu vardarbīgi atņemt šaujamieroci; aizturētu personu, kura pārsteigta nozieguma izdarīšanas brīdī un izrāda pretošanos; padarītu nekaitīgu dzīvnieku, kas apdraud cilvēka dzīvību, veselību vai mantu.

Vīrietim ir noformēts administratīvā pārkāpuma protokols par gāzes pistoles aprites noteikumu pārkāpšanu. Par šādu pārkāpumu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 35 līdz 350 eiro, konfiscējot ieroci, munīciju un šo priekšmetu sastāvdaļas.

Savukārt vīrieša dzīvesbiedrei, uz kuru šis ierocis bija reģistrēts, arī ir paredzēts sods par to, ka uz viņas vārda reģistrētais gāzes ierocis nonāca nepiederošas personas rokās. Saskaņā ar ieroču aprites likumu, personas, glabājot un pārvadājot gāzes ieroci un signālieroci, nodrošina tādus apstākļus, kas nepieļauj nejaušu ieroča un munīcijas nokļūšanu nepiederošu personu rokās.

Šobrīd par šo pārkāpumu VP ir uzsākta administratīvā lietvedība.

VP atgādina, ka Ieroču aprites likums nosaka kārtību, kā reģistrēt, uzglabāt un pielietot ieročus un ieroču īpašniekiem, lai izvairītos no liekām problēmām un neapdraudētu citus, šis likums būtu jāpārzina. Šādas situācijas un iedzīvotāju biedēšana un apdraudēšana nav pieļaujama un VP izvērtē katras personas darbības un atbildību. Arī šajā gadījumā pie atbildības tiks saukts ne viens gāzes ieroča izmantotājs, bet arī sieviete, uz kuras gāzes ierocis ir reģistrēts. Šobrīd gāzes ierocis ir konfiscēts.