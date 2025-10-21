Vai Moldovai ir iespēja iestāties ES strīdīgās Pārdņestras dēļ? Skaidro eksperts 0
Kā Eiropas Savienība (ES) redz Pārdņestras apgabalu – kā autonomu reģionu vai daļu no Moldovas? TV24 raidījumā “Globuss” atbildi sniedz bijušais ES vēstnieks Moldovā un bijušais Latvijas vēstnieks ANO Jānis Mažeiks.
“ES ir attiecības tikai ar Kišiņevu, kas pārstāv Moldovas Republiku tās starptautiski atzīstajās robežās, un, protams, tajā ietilpst arī Pārdņestras reģions. ES ir svarīgas divas lietas – ja iespējams, lai Moldovas Republikai kļūtu par ES dalībvalsti kā apvienota valsts, bet mēs nevēlamies, lai Moldova kļūtu par šī risinājuma ķīlnieci,” skaidro vēstnieks. Pretējā gadījumā, ja noteikums būtu Moldovai kļūt par ES dalībvalsti kā vienotai valstij, ES sagaidītu garu sarakstu gan no Maskavas, gan Pārdņestras separātistiem, kas Moldovai jānodrošina, lai abas Dņestras upes krastos esošās teritorijas būtu vienotas dalībai ES.
“Pārdņestra nav tāda tipa problēma, kādu mēs asociējam ar iesaldētiem konfliktiem, ka pa vidu ir dzeloņstieples un nenotiek nekāda kustība. Pārdņestras iedzīvotāji brauc uz darbu Kišiņevā, tas nozīmē, ka kustība notiek pat divas reizes dienā,” skaidro J. Mažeiks. Vai šie cilvēki ar Moldovas pasi atbalsta Pārdņestras separātistus, esot grūti teikt, jo šie cilvēki arī ir daļēji integrēti gan ar Moldovu, gan ar ES. Eksporta īpatsvars uz ES no Pārdņestras reģiona ir pat lielāks nekā no atlikušās Moldovas daļas. Vēstnieks pārliecināts, ka diskusijas par Pārdņestras reģionu būs arī ES līderu sarunās, kad tuvosies Moldovas uzņemšanas laiks ES. Tas varētu būt nākamās Moldovas valdības darba kārtības jautājums.
