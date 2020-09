“LZ 127 Graf Zeppelin” starta laikā Vācijā 1930. gadā. Arhīva foto

Pirms 90 gadiem vēlu naktī Daugavpili ceļā no Vācijas uz Maskavu pārlidoja gaisa kuģis “Grāfs Cepelīns”, kura motoru rūkoņa, “kas brīžiem pārgāja dārdoņā”, pamodināja un pat pārbiedēja daudzus pilsētniekus, bet vēlīnajiem gājējiem ielās lika pārsteigumā atgāzt galvu.

Plašāka sabiedrība par 237 metrus garā, transatlantiskajiem pārlidojumiem domātā milzeņa gaidāmo pārlidojumu nebija informēta, kaut avīzēs to pieminēja.

“Grāfs Cepelīns” pārlidoja pilsētu tikai 150 metru augstumā, tā ka bija labi saskatāms. “Gaišā mēnesnīcā viņa korpuss vizēja bālā sudraba krāsā. Kajītes bija spilgti apgaismotas un pie logiem redzami cilvēki. Arī “Zepelina” korpuss bija gaiši apgaismots baltām un sarkanām signāla ugunīm,” ziņoja prese. Dirižablis, pārvietojoties ar ātrumu ap 100 km/h, tuvojās no dienvidaustrumiem, pārlidoja Daugavu pie Grīvas un tad tālāk gar dzelzceļa līniju. Ap plkst. 1 naktī jau 10. septembrī tas šķērsoja Krāslavas ziemeļdaļu un tad ap plkst. 1.40 šķērsoja PSRS robežu pie Pustiņas starp Indru un Zilupi. Latvijas robežsargi par gaidāmo viesi bija iepriekš informēti un vēroja to ar lielu interesi, savukārt robežas pretējā pusē sargiem acīmredzot nebija ne jausmas par to, kas notiek, un no padomju puses pret gaisa kuģi atklāja šauteņu uguni. Tika izšauts vismaz 16 reižu, līdz uguni pārtrauca. Maskavu lidaparāts sasniedza plkst. 9.40. Rīga, Liepāja un Jelgava slaveno gaisa kuģi ieraudzīja 24. septembrī, kad tas aplidoja Baltijas jūras reģionu. Ar ūdeņradi pildītais cepelīns tika izmantots daudziem pārlidojumiem līdz pat 1937. gadam, kad to norakstīja.