Operācijas “Vengeniance” dalībnieki. Arhīva foto

1943. gada 18. aprīlī. ASV aviācija Otrā pasaules kara gaitā Klusajā okeānā pie Zālamana salām īstenoja operāciju "Vengeniance"







Viesturs Sprūde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pirms 80 gadiem ASV aviācija Otrā pasaules kara gaitā Klusajā okeānā pie Zālamana salām īstenoja operāciju “Vengeniance” (“Atriebība”), pārdroši un negaidīti uzbrūkot divām lidmašīnām, kurās ar pavadoņiem atradās slavenais japāņu admirālis, imperatoriskās Japānas karaflotes komandieris Isoroku Jamamoto.

Par spīti eskorta iznīcinātāju pretestībai, abas lidmašīnas ar augstajiem virsniekiem tika notriektas un Jamamoto gāja bojā. Amerikāņiem ar šo karavadoni bija īpaši rēķini.

Jamamoto skaitījās galvenais 1941. gada 7. decembra uzbrukuma ASV bāzei Pērlharborā plānotājs un īstenotājs. Kā zināms, līdz ar “Pērlharboras katastrofu” ASV iesaistījās Otrajā pasaules karā.

Savukārt japāņiem Jamamoto bija augsti godināta personība, kamdēļ 1943. gada aprīlī viņš bija izlēmis doties inspekcijas braucienā pie Zālamana salās un Jaungvinejā izvietotajām japāņu karaspēka daļām, lai celtu to morāli un kaujassparu, kas bija krities pēc neveiksmēm tā sauktajās Gvadalkanalas kaujās gada sākumā.

Amerikāņu radioizlūkošana uzzināja par plānotā lidojuma grafiku, jo atšifrēja japāņu lietotos sakaru kodus. Pārtveršanas operācija ar tā laika tehniskajām iespējām tomēr bija sarežģīts uzdevums un visā Otrā pasaules kara vēsturē “Vengeniance” palikusi kā tālākā.

Lidojot ar līkumainu trajektoriju, lai izvairītos no radariem, starp tuvāko amerikāņu aviācijas bāzi Gvadalkanalā un Bugenvila salu Zālamanu arhipelāgā, virs kuras 18. aprīlī bija jāatrodas Jamamoto lidmašīnai, turp un atpakaļ pienācās veikt ap 1600 km.

To spēja tikai ar papildu degvielas tvertnēm apgādātie divmotoru iznīcinātāji “P-38G Lightning”. Operācijai gatavoja 18 lidmašīnas. Daļai bija jāuzņemas gaisa kauja ar Jamamoto eskorta lidaparātiem, daļai jāuzbrūk mērķim. Lidojums notika zemu virs okeāna, ievērojot radio klusumu.

Mērķi sasniedza un kauju sāka 14 iznīcinātāji, no kuriem atgriezās 13. Godinātā Jamamoto bojāeja Tokijai bija tāds šoks, ka tautai par to paziņoja tikai 21. maijā. Arī ASV, par to rakstot, tika apgalvots, ka par admirāļa lidojumu ziņojuši Zālamana salu vietējie iedzīvotāji, jo nedrīkstēja atklāt, ka amerikāņi lasa japāņu radiogrammas.