5 bieži sastopamas kļūdas, kāpēc diēta sagādā vilšanos un rezultāts izpaliek







Vasara un pludmales sezona jau pilnbriedā, un ne vienam vien rodas vilinājums izmēģināt kādu no diētām, kas īsā laikā sola panākt brīnumainu efektu. Tomēr, ievērojot pārmērīgu kaloriju deficītu, izvēloties nabadzīgu un vienveidīgu uzturu vai uzņemot pārlieku niecīgas maltītes, iespējams ne vien palikt bez gaidītā rezultāta, bet pat nodarīt kaitējumu veselībai. Kādas lamatas var slēpt biežākās diētu kļūdas? Par to portālam LA.LV stāsta Veselības centra “Vivendi” sertificētā uztura speciāliste, kognitīvi biheiviorālās terapijas ēšanas traucējumu (KBT ĒT) metodes speciāliste Dr. Laila Siliņa un aptieku tīkla “Apotheka” sertificētā farmaceite Alīna Fleišmane.

Domājot par to, kā uzturēt optimālu svaru, daļa cilvēku tiecas uz izmaiņām ilgtermiņā, pārdomāti mainot dzīvesveidu pa solīšiem un tādu to arī pastāvīgi uzturot. Taču, kā liecina pieredze, nereti līdz šim dzīvesveidam nonāk vien pēc neskaitāmiem ātro diētu un izaicinājumu mēģinājumiem. Sabiedrībā joprojām ir diezgan zema veselības pratība, izpratne par to, ko nozīmē sabalansēts uzturs un veselīgs dzīvesveids ilgtermiņā.

“Diemžēl arvien ir cilvēki, kuri uzķeras uz dažādiem „ātrajiem risinājumiem”, nekritiski uztverot informāciju internetā un sociālajos medijos, piemēram, sekojot līdzi ieteikumiem no kāda, kam nav atbilstošas izglītības un izpratnes par uzturu. Rezultātā bieži vien tiek pieļautas kļūdas, kas var būtiski ietekmēt veselību un pašsajūtu, turklāt svars nebūt nekritīsies vai ātri vien atgriezīsies ar uzviju. Vislabāk dzīvesveida un uztura izmaiņas būtu sākt, vispirms vēršoties pie speciālista, lai izvērtētu veselības stāvokli, veiktu analīzes un kopīgi izstrādātu nepieciešamo rīcības plānu,” skaidro sertificētā uztura speciāliste Laila Siliņa.

Turpinājumā lasiet, kādas ir 5 bieži sastopamas kļūdas, kāpēc diēta nenes gaidīto rezultātu!