Indijas Gudžarātas štata lielākajā pilsētā Amdāvādā ceturtdien nogāzusies aviokompānijas “Air India” lidmašīna ar 242 cilvēkiem, paziņojušas amatpersonas un vēsta vietējie mediji.

Lidmašīna “Boeing 787-8”, kurai bija plānots doties uz Londonas Getvikas lidostu, nogāzās aptuveni piecas minūtes pēc pacelšanās gaisā netālu no lidostas Amdāvādā.

Indijas Civilās aviācijas pārvalde ziņoja, ka lidmašīnā atradās 242 cilvēki, tai skaitā divi piloti un desmit apkalpes locekļi.

Kā pavēstīja “Air India”, no 230 pasažieriem 169 ir Indijas pilsoņi, 53 ir Lielbritānijas pilsoņi, viens Kanādas pilsonis un septiņi Portugāles pilsoņi.

“Ievainotie tiek nogādāti tuvākajās slimnīcās,” teikts aviokompānijas paziņojumā, piebilstot, ka “Air India” pilnībā sadarbojas ar iestādēm, kas izmeklē incidentu.

Vietējos televīzijas kanālos bija redzams, kā no avārijas vietas netālu no lidostas Amdāvādas pilsētā ceļas dūmi.

Civilās aviācijas direktorāta ģenerāldirektors Faizs Ahmeds Kidvajs paziņoja, ka “Air India” reiss AI 171 piecas minūtes pēc pacelšanās nogāzās dzīvojamā rajonā.

Indijas civilās aviācijas ministrs Rams Mohans Naidu Kindžarapu paziņoja, ka ir mobilizētas glābēju komandas un tiek darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu medicīnisko palīdzību un palīdzību notikuma vietā. “Mēs esam visaugstākajā gatavībā. Es personīgi uzraugu situāciju,” viņš pavēstīja.

“Mūsu birojs atrodas netālu no ēkas, kur avarēja lidmašīna. Mēs redzējām, kā cilvēki no šīs ēkas glābjoties lec no otrā un trešā stāva. Lidmašīna bija liesmās,” ziņu aģentūrai AFP pastāstīja kāds avārijas aculiecinieks.

AFP ziņoja, ka lidmašīna nogāzās netālu no slimnīcas, un raidorganizācija BBC vēsta, ka tā trāpīja ēkai, kurā mitinājās ārsti.

Amdāvādas lidosta ir slēgta līdz turpmākajiem paziņojumiem.

