Publicitātes foto

5 noderīgi ieteikumi, kas palīdzēs izvēlēties pirmo auto







Esi ieguvis jau sen kāroto autovadītāja apliecību? Lieliski! Nākamais solis ceļā uz pilntiesīga šoferīša statusu ir sava pirmā automobiļa iegāde. Šis process nereti sagādā īpaši daudz galvassāpju ikvienam nepieredzējušam autovadītājam, tāpēc mēs vēlas sniegt palīdzīgu roku Tava pirmā auto izvēlē.

Tavai uzmanībai 5 noderīgi ieteikumi, kas palīdzēs izvēlēties Tavu pirmo auto ātri, vienkārši un bez neparedzētiem starpgadījumiem.

Rūpīgi izvērtē savas budžeta iespējas

Pirmā auto iegādes procesā vissvarīgākais ir rūpīgi izvērtēt sava budžeta iespējas. Tas attiecas ne tikai uz summu, kas atlicināma pašai auto iegādei, bet arīdzan degvielas, servisa, līzinga un apdrošināšanas izmaksām.

Atbildot uz jautājumu, kādu summu Tu esi gatavs tērēt automobiļa uzturēšanai ik mēnesi, iespējams, ka Tava vīzija par to, ko un cik dotajā brīdī vari atļauties izmainīsies par vismaz 90 grādiem.

Piemēram, ja kā jaunais autovadītājs, esi nolēmis iegādāties ne tikai OCTA, bet arī KASKO polisi, Tev noteikti jānoskaidro Tava aptuvenā KASKO cena, lai pēc automašīnas iegādes Tu būtu pavisam drošs, ka šo ekstru patiešām vari atļauties, neieekonomējot uz citām auto uzturēšanai būtiskām izmaksām.

Pirms sniedzies pēc maciņa, veic padziļinātu pārbaudi

Nav noslēpums, ka jaunie autovadītāji visbiežāk ir ļoti emocionāli un satraukti, kas diemžēl var novest pie sasteigta, un nepārdomāta lēmuma pieņemšanas. Neļauj emocijām par pirmā spēkrata iegādi ņemt virsroku – atceries veikt padziļinātu auto pārbaudi pirms sniedzies pēc maciņa!

Kā to izdarīt? Visvienkāršākais veids būtu aizvest noskatīto auto pie sevis izvēlēta meistara, lai pārliecinātos par automašīnas tehniskā stāvokļa atbilstību auto pārdevēja stāstītajam.

Ja kā daudzi jaunie šoferīši esi nolēmis pirkt iepriekš lietotu auto, atceries, ka arī auto VIN numura pārbaude var sniegt daudz noderīgas informācijas tajā skaitā spēkrata nobraukumu un to, vai auto ir iekļuvis kādā satiksmes negadījumā.

Uzzini, cik ekonomisks ir Tevis noskatītais auto

Protams, nevajadzētu aizmirst arī par noskatītās automašīnas ekonomiskumu, proti, to, cik liels vai, tieši pretēji, mazs ir šī automobiļa degvielas patēriņš. Kā autovadītājam iesācējam Tev ir svarīgi pārliecināties, ka automobilis, ko esi cītīgi noskatījis kādā no pašmāju autoplačiem, neprasīs pārāk lielus ieguldījumus no Tava maciņa jau pirmajos braukšanas mēnešos.

Izvērtē auto atbilstību iecerētajiem maršrutiem

Gadījumā, ja Tavs iecerētais ikdienas maršruts pārsvarā ved pa salīdzinoši gludajiem pilsētas ceļiem, iespējams, ka doma par jaudīgu un iespaidīgu džipu Tev diemžēl būs jāatmet. Tas nenozīmē, ka pirmajam auto vienmēr ir jābūt pēc iespējas mazākam un kompaktākam, taču pilsētvides vajadzībām tas noteikti būs izdevīgāks un vieglāk vadāms par lielu universāli vai ietilpīgu bezceļnieku.

Pirms gala lēmuma pieņemšanas vienmēr izvērtē kārotā auto atbilstību Tavam ikdienas maršrutam – iespējams, ka šis solis pilnībā mainīs Tavu sākotnējo nostāju.

Vadies pēc sekojošajiem kritērijiem – drošība, praktiskums, kvalitāte

Visbeidzot varam ieteikt Tev vadīties pēc trim svarīgiem kritērijiem, proti, auto vispārējā drošības līmeņa, spēkrata praktiskuma un auto kvalitātes. Šeit talkā nāks tā dēvētie ‘’crash’’ testi, kas parāda, cik droši cilvēka dzīvībai ir konkrētas markas un modeļa automobiļi, iekļūstot ceļu satiksmes nelaimes gadījumā.

Kas attiecas uz praktiskumu, dod priekšroku automobiļiem, kas nav pārpildīti ar dažādiem gadžetiem – tas var novērst Tavu uzmanību no svarīgākā, proti, auto tehniskā stāvokļa un tā vadāmības īpatnībām. Atceries, ka auto kvalitātei vienmēr ir jāatbilst tā cenai!

Lai arī kāds būtu Tavs gala lēmums, atceries, ka OCTA apdrošināšana ir obligāts nosacījums jebkuram Tevis noskatītajam auto.