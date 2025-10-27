Panika gaisā: pilots spiests nosēdināt lidmašīnu pēc tam, kad kāds it kā mēģināja ielauzties pilotu kabīnē 0
Lidmašīna veic ārkārtas nosēšanos pēc tam, kad pilots sajauc klauvējienu pie kabīnes durvīm ar mēģinājumu ielauzties vien 36 minūtes pēc pacelšanās, ziņo ārvalstu prese.
Panika sākās brīdī, kad pilots, izdzirdot klauvējienus pie kabīnes durvīm un nespējot sazināties ar apkalpi, notikušo uztvēra kā mēģinājumu ielauzties pilotu kabīnē. Domādams, ka situācija var būt bīstama, viņš nolēma veikt ārkārtas nosēšanos.
Vēlāk noskaidrojās, ka klauvējusi bijusi stjuarte, kura centusies sazināties ar pilotu, kad saziņas sistēmas bojājuma dēļ mikrofoni pārstājuši darboties. “SkyWest” pārstāvji paziņojumā žurnālam “PEOPLE” skaidroja, ka lidojums “atgriezās Omahā piesardzības nolūkos, piedzīvojot saziņas traucējumus ar apkalpes mikrofonu”, un vēlāk turpināja ceļu uz Losandželosu.
“Mēs atvainojamies par sagādātajām neērtībām,” teikts aviokompānijas paziņojumā.
Saskaņā ar “FlightRadar” datiem, lidmašīna pacēlās no Eplija lidlauka plkst. 19.23 pēc vietējā laika, dodoties uz Losandželosu, taču pēc aptuveni 36 minūtēm atgriezās atpakaļ. Federālā aviācijas administrācija (FAA) skaidroja, ka ārkārtas nosēšanās notikusi, jo “pilots nespēja sazināties ar salonā esošo apkalpi”. Pēc nosēšanās tika noskaidrots, ka problēmu radījusi iekšējās tālruņu sistēmas kļūme, un apkalpe klauvējusi pie kabīnes durvīm, cenšoties sazināties ar pilotu.