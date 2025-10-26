“Nesaprotu, kā var tā izturēties pret savu māti.” Raimonda Paula mazmeita emocionāli reaģē uz populārās kafejnīcas “Rasols” slēgšanu 0
Aizvadītajā nedēļā žurnāls “Privātā Dzīve” vēstīja, ka uzņēmēju pāris Līva Jaunozola un Artūrs Šveds slēgs ciet populāro kafejnīcu “Rasols”. Kā viens no iemesliem minēts kaimiņienes nemitīgās sūdzības, no kurām ciešot ne tikai “Rasols” īpašnieki, bet arī apmeklētāji. Taču svētdienas vakarā šī stāsta sakarā savu viedokli publiski paudusi Raimonda Paula vecākā mazmeita Annamarija Paula.
“Andele Mandele” radītāja Līva Jaunozola ar dzīvesbiedru “Rasolā” saimniekoja 11 gadus. Kā viņa stāstīja žurnālam “Privātā Dzīve”, šī populārā kafejnīca radīta aiz sentimenta pret rasolu. “Neatkarīgi no tā, vai tās būtu kāzas vai bēres, manā bērnībā vienmēr galdā tika celts rasols.”
Neskatoties uz to, ka šo gadu laikā kafejnīcai ir ļoti labi gājis, pāris šoruden nolēmis to slēgt ciet. “Mēs slēdzam to ciet! Tiem, kas vēl grib pagūt apmeklēt kafejnīcu, var to izdarīt līdz oktobra beigām.”
Vispirms Līva žurnālam atklāja, ka iemesls šādam lēmuma ir nespēja sniegt pietiekami daudz laika, lai spētu fokusēties uz visām pusēm. Viņas ikdiena paiet arī darbojoties “Andelē Mandelē” un Benjamiņa nama atdzīvināšanā.
Annamarija Paula, daloties emocionālā vēstījumā vietnē “Facebook”, reaģēja uz paziņojumu, ka “Rasols” tiek slēgts ciet. Viņa paudusi, ka patiesībā šī kaimiņiene ir ļoti tuvu stāvoša persona Jaunozolai.
Savā “Facebook” profilā viņa raksta: “Es vairs nevaru klusēt par šo tēmu! Nabaga Jaunozola pārdod savu restorānu, bet ne dēļ tā iemesla ko viņa piemin, īstenībā līgums biedzas un tā “trakā kaimiņiene” ir viņas māte, kura ir fantastisks cilvēks un ir spiesta ārā no sava burvīgā veikaliņa, kura ikdienā cieš naidīgus komentārus un agresīvu uzvedību, ko meitas draugi izlēma ir jāizrāda cilvēkam, kam jau ir pieklājīgs vecums.
Šī kundze man personīgi ir palīdzējusi visgrūtākajā brīdī manā dzīvē. Kad mana vecmamma nomira, es periodiski gāju pie viņas uz veikaliņu, lai parunātu un viņa nekad nemeloja – teica kā ir, vai tas man patika vai ne, un es to ļoti novērtēju. Bet viņa mani klausīja. Es jau ilgus gadus zinu, kas šī kundze ir par cilvēku, jo viņa to man ir sen pierādījusi. Jaunozola manipulē un melo – kas te notiek ir emocionālā vardarbība un es nesaprotu, kā var tā izturēties pret savu māti.”