Tramps: Mēs izbeidzam šo operāciju! 0

LETA
6:51, 13. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija ceturtdien paziņoja, ka tiek izbeigta agresīvā pretimigrācijas operācija Minesotas štatā, kas bija izprovocējusi protestus un valsts mēroga sašutumu pēc divu ASV pilsoņu nogalināšanas šo protestu laikā.

Tūkstošiem aģentu no Imigrācijas un muitas dienesta (ICE) un citām federālām aģentūrām vairākas nedēļas veica reidus un aizturēšanas, veicot mērķētas misijas pret nelegāliem imigrantiem.

“Es esmu ierosinājis un prezidents Tramps ir piekritis noslēgt šo operāciju,” preses konferencē pie Mineapoles sacīja Trampa administrācijas ierēdnis Toms Homens. “Ievērojama [operācijas apjoma] samazināšana ir notikusi jau šonedēļ un turpināsies nākamnedēļ.”

Homens sacīja, ka daži federālie aģenti paliks Minesotā, bet neminēja viņu skaitu.

“Dvīņu pilsētas [Mineapole un Sentpola], un Minesota vispār ir un turpinās būt daudz drošākas šejienes kopienām, pateicoties tam, ko mēs esam sasnieguši prezidenta Trampa vadībā,” sacīja Homens.

Viņš informēja, ka operācijas laikā tika aizturēti vairāk nekā 200 cilvēku par federālo aģentu darba traucēšanu, bet neminēja ar imigrāciju saistīto aizturēšanu un deportāciju skaitu.

Operācija izprovocēja demonstrācijas Mineapoles rajonā, bet pēc Renē Gudas un Aleksa Preti nošaušanas janvārī tika plaši kritizēta valsts mērogā.

Homens pieļāva iespēju, ka ICE aģenti varētu tikt pārcelti uz citu pilsētu, bet neminēja detaļas.

Mineapoles mērs Džeikobs Frejs paziņoja, ka ICE operācija šajā pilsētā “ir bijusi katastrofāla mūsu kaimiņiem un uzņēmumiem”.

Minesotas gubernators Tims Volcs nosauca ICE aģentu dislocēšanu šajā štatā par “bezprecedenta federālu iejaukšanos visos dzīves aspektos”, ceturtdien piebilstot, ka ir “piesardzīgi optimistisks” par viņu izvešanu no Minesotas.

