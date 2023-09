Aigars Ruņģis: “Pēdējo 15 gadu laikā Latvija no pārliecoša alus ražotāja un eksportētāja ir kļuvusi par alus importētāju” Ieteikt







“Es paskatījos statistiku – Vācijā alu gadā izdzer daudz vairāk nekā Latvijā. Tāpat arī Austrijā izdzer alu daudz vairāk nekā Latvijā. Tāpat arī mēs zinām, ka Čehijā alu izdzer daudz vairāk nekā Latvijā, bet tajos reitingos, kas ir pēc kopīgā alkohola patēriņa, tur nekur neatrodas šīs valstis. Tad ir jautājums – kur ir noslēpums?” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja “Valmiermuižas alus” darītavas saimnieks Aigars Ruņģis, diskutējot par alus patēriņu un alus ražošanu Latvijā, uzsverot to, ka Vācijā ļoti populārs un pasaulē zināms zīmols, tajā skaitā tūrisma zīmols, ir alus festivāls “Oktoberfest” Minhenē, kuru atklāt ar lepnumu ierodoties pat Minhenes mērs. Savukārt, ja Latvijā notiktu tāds alus festivāls, Ruņģis izteica šaubas, vai to ierastos atklāt Valsts prezidents vai Rīgas mērs…

Tātad – kur ir noslēpums? Uz šo jautājumu atbildi sniedza pats Ruņģis, sakot, ka esot papētījis šo jautājumu vairāk. “Izrādās, ka pēdējos 15 gados, ko es pats vēroju, ka tas alus patēriņš Latvijā ir krities vidēji par kādiem 20 līdz 25%. Un, kas ir interesanti, ka tieši stiprā alkohola patēriņš ir pieaudzis par kādiem 20%,” uzsvēra “Valmiermuižas alus” darītavas saimnieks Ruņģis. Protams, esot “gudra valsts politika vis kaut ko darīt”, taču beigās tas nācis par labu kaimiņvalsts nacionālajam dzērienam – degvīnam, nevis Latvijas nacionālajam dzērienam – alum.

Vēl ir otra lieta, ko Ruņģis “Preses klubā” vēlējās uzsvērt un uzskata, ka viņam par to būtu interesanta diskusija ar jauno Zemkopības ministru.

“Pēdējo 15 gadu laikā Latvija no tāda pārliecinoša alus ražotāja un eksportētāja ir kļuvusi par absolūti pārliecinošu alus imoportētāju. Šobrīd pat vairāk nekā pat 60% alus ir importēts, jo, kā mēs zinām, Liepājā ir aizvērta alus rūpnīca, kā viņu nopirka “Royal Unibrew“. Tāpat “Royal Unibrew” nopirka arī Lielvārdē, arī tur aizvēra ciet…Tāpat mēs zinām, ka “Carlsberg” aizvēra ciet rūpnīcu, kur ir “Aldaris”, kur palika neliela ražotne. Rezultātā atkal lietuvieši un igauņi ar to pelna naudu – pārdod mums to aliņu ar tādiem skaistiem, poētiskiem nosaukumiem,” sacīja Ruņģis.

TV24 raidījumā Ruņģis beigās vēl uzsvēra kādu, viņaprāt, pozitīvu lietu, ka ir “sasparojušās mazās alus darītavas”. Latvijā tās esot aptuveni 65. “Un tieši viņas vēlas brūvēt Latvijā un attīstīt,” tā rezumēja savu viedokli “Valmiermuižas alus” darītavas saimnieks Ruņģis par alus ražošanas un pārdošanas tendencēm mūsu valstī.