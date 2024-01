Ainis Dābols: Latvijas nodokļu sistēma ir bērnu autiņos, diskusijas nesasniedz mērķi Ieteikt







Vai Latvijas nodokļu sistēma kopumā iet izaugsmes un ekonomikas attīstības virzienā? TV24 raidījumā “Uz līnijas” vērtē Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes loceklis Ainis Dābols.

“Es domāju, ka nodokļu sistēma ir tādos kā bērnu autiņos. Par to ir ļoti daudz diskusiju, kuras, manuprāt, nesasniedz savu mērķi. Cik zināms no publikācijām medijos, visu lielo arodbiedrību diskusijas, kas cīnās par darbaspēka nodokļu samazināšanu, objektivitāti un tā tālāk, diskusijas par to ļoti minimāli sasniedz politiķus,” komentē Dābols.

Viņš norāda, ka svarīgi būtu ieturēt pastāvīgumu vairāku valdību un Saeimu garumā, ar ko līdz šim nav veicies.

Tāpat eksperts piekrīt, ka politiķiem ir pietrūcis drosmes pieņemt lēmumus, kas skar nodokļu sistēmu: “Protams, ka politiķi nevar pieņemt lēmumu, kas ir nepopulārs, un nodokļu izmaiņas ir nepopulāras jebkuros gadījumos.”