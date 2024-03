Foto: SHUTTERSTOCK

Aizmirstiet par NLO: citplanētiešu mednieki brīdina, ka mums būtu vairāk jāpievērš uzmanība neidentificētiem zemūdens objektiem







Par NLO vajadzētu aizmirst: citplanētiešu mednieki uzskata, ka būtu vairāk jāpievērš uzmanība neidentificētiem zemūdens objektiem. Ir daudz ziņojumu par šādiem novērojumiem no visas pasaules, un tiek apgalvots, ka lielākā daļa šo objektu koncentrējas noteiktās planētas daļās, raksta Daily Mail.

Citplanētiešu mednieks Naidžels Vatsons, kurš apkopo dažādus ziņojumus par neidentificētu un, iespējams, uz Zemes parādījušos citplanētu objektu parādīšanos, apgalvo, ka, tā kā mūsu planētu klāj milzīgs ūdens daudzums, nav pārsteigums, ka NLO bieži tiek novēroti virs vai netālu no plašām ūdens platībām. Šādi neidentificēti zemūdens objekti bieži redzami Ziemeļjūrā un pie Kalifornijas un Puertoriko krastiem, viņš teica.

Bijušais ASV Jūras kara flotes pilots Deivids Fravors dalījies ar stāstu, ko viņam atklājis kāds kolēģis, kurš sastapies ar kādu neidentificētu zemūdens objektu.

Pilots, kurš bija nosūtīts ar ASV Jūras spēku helikopteru no jūras izvilkt izlietoto mācību munīciju, sacīja, ka redzējis lielu apaļu “tumšu masu”, kas nebija zemūdene, bet atradās ūdenī un pacēlās no dzīlēm.

Torpēdu, kas viņam bija jāizvelk no ūdens, jūrā ievilcis cits objekts. To tā arī neizdevās atrast. Tas noticis netālu no Puertoriko.

Pagājušā gadsimta sešdesmito gadu beigās ASV jūras spēku bāzē Gvantanamo līcī tika novērota intensīva NLO kustība. Kāds bijušais jūras kājnieks, kurš vēlējās palikt anonīms, stāstīja, ka gandrīz katru nakti NLO lidojuši virs galvas salīdzinoši nelielā augstumā: “Praktiski katru nakti NLO lidoja virs galvas mazāk nekā 300 pēdu augstumā”.

Lielākā daļa no šiem objektiem bijuši 15 līdz 30 metrus lieli, un tiem gar korpusu bijuši nelieli sarkani kvēlojoši punkti. Jūras kājnieks apgalvo, ka viņam pavēlēts klusēt par šiem novērojumiem.

Savukārt Virdžīnijas Tehnoloģiju institūta un Aizsardzības analīzes institūta profesors Bobs Makgvīrs kļuvis par liecinieku tam, ka nezināms objekts papeldējis garām zemūdenei, kurā viņš atradies, ar ātrumu, kas pārsniedzis skaņas ātrumu. To fiksējis uz kuģa borta esošais hidrolokators.

Komanda, kas atradās uz zemūdenes veica slepenu uzdevumu, tāpēc apkalpe nolēmusi neveikt izmeklēšanu, lai koncentrētos tikai uz savu misiju.

Profesors sacījis, ka tikšanās ar ātrgaitas zemūdeni ilgusi tikai dažas sekundes.

2014. gadā citplanētiešu mednieki aptuveni 600 metru dziļumā zem ūdens pie Kalifornijas krastiem pamanīja neparastu zemūdens “struktūru”, ko daudzi no viņiem nodēvēja par “citplanētiešu bāzi”.

Bija saņemtas 50 līdz 100 liecības par neidentificētiem zemūdens objektiem šajā vietā.

Zinātnieki gan to nodēvēja par parastu dabas parādību, kurai nav nekāda sakara ar NLO.

Baikāla ezers Sibīrija izsenis bijis dažādu leģendu apvīts. Ufologi šo rajonu min kā vienu no NLO novērojumu vietām. 1982. gadā militārie ūdenslīdēji ūdenī redzējuši humanoīdas būtnes dīvainos spīdīgos kostīmos. Pēdējos gados fotogrāfi virs ezera ir iemūžinājuši dīvainas gaismas un noslēpumainus kuģus.