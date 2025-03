Andris Bite: “Mums ir ļoti daudz izdevumu, kuri joprojām tiek tērēti kā miera laikos – fondi, programmiņas…” Ieteikt







“Mums ir ļoti daudz sabiedriskie izdevumi. Un mēs šeit runājam par izdevumu samazināšanu ne tikai ministrijās, bet arī pašvaldībās, valsts kapitālsabiedrībās un tamlīdzīgi,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents un Zivrūpniecības uzņēmuma SIA “Karavela” valdes priekšsēdētājs Andris Bite, paužot savu viedokli, no kurienes valsts budžetā gūt papildus ieņēmumus, lai varētu Latvijas aizsardzības nozares budžetu nākamgad palielināt līdz 4% no iekšzemes kopprodukta (IKP), bet tālākajos gados virzīties uz 5% no IKP.

“Mums ir ļoti daudz izdevumi, kuri joprojām tiek tērēti kā miera laikos – fondi, programmiņas un dažādas palīdzības… Arī tajos sektoros kā izglītība, medicīna vai iekšlietas ir ko optimizēt! Viennozīmīgi. Un šos 5 % [no IKP] var savākt īstermiņā bez lielām sāpēm. Ja mēs runātu par vidēji 10-15% [no IKP], tad tas ir divu līdz trīs gadu jautājums, ja pie tā šodien sāk strādāt,” domā Bite.

Līdz ar to premjeres Evikas Siliņas (JV) īstenotais valdības “restarts” esot stāsts par to, ka ir jāsaprot, ka situācija šobrīd ir ļoti nopietna, tā piebilda LDDK prezidents. “Visiem – sabiedrībai, tautai – skaidri pateikt, ka ir problēmas un tās uz priekšu būs, un sākt savilkt jostas, jo – ja vēlāk to darīs, tad lielāks cipars būs jāgriež,” skaidroja Bite TV24 raidījumā “Preses klubs”, diskutējot par to, kur ņemt vairāk naudas valsts aizsardzībai.

Jau ziņots, ka Latvijas aizsardzības nozares budžetu nākamgad plānots palielināt līdz 4% no iekšzemes kopprodukta (IKP), bet tālākajos gados virzīties uz 5% no IKP, tā šā gada februārī pēc valdības sēdes žurnālistiem pavēstīja Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) un aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P).

Finansējuma palielināšanai nauda būs jāmeklē, arī pārskatot ministriju iekšējos resursus, atzina politiķi. Premjere norādīja, ka arī pašai Aizsardzības ministrijai savā nozarē jāpārskata, kā šobrīd tiek tērēti līdzekļi, lai maksimāli samazinātu tādus izdevumus, “kur ir kāda pārklāšanās”.

Tāpat jau ziņots, ka 2025.gada aizsardzības budžets ir paredzēts 3,45% no iekšzemes kopprodukta jeb 1,56 miljardi eiro. Izejot no šiem skaitļiem, lai aizsardzības budžets šogad būtu sasniedzis 4%, tam būtu bijis jābūt par aptuveni 240 miljoniem eiro lielākam, savukārt 5% sasniegšanai būtu bijis nepieciešams par aptuveni 690 miljoniem eiro lielāks aizsardzības budžets.

