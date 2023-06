Aprūpētāja uz vairākām dienām pamet bezpalīdzīgus cilvēkus, kas beidzies ar viņu nāvi, bet policija atteikusies ierosināt krimināllietu Ieteikt







Aprūpētāja uz desmit dienām pamet divus bezpalīdzīgus cilvēkus, kas beidzies ar viņu nāvi, taču policija kvalificējusi šīs nāves kā dabiskas un atteikusies ierosināt krimināllietu, TV24 raidījumā “Uz līnijas” atklāja kāds skatītājs.

Viņš pastāsta, ka šo lēmumu prokuratūra vēlāk atcēlusi, bet ir neizpratnē, kāpēc Jēkabpils policija nav informējusi par turpmākajām darbībām.

Zvērināta advokāte Jeļena Kvjatkovska skaidro, ka policijai tas nav jādara. Tomēr izr neizpratnē, kāpēc netika uzsākta krimināllieta.

“Tas, ka viņi neuzsāka krimināllietu pie šādiem aprakstītiem apstākļiem, ir nepieņemami,” advokāte atzīst.

Vienlaikus viņa piebilst, ka, protams, labi, ka prokuratūra atcēla šo lēmumu, taču “ir jautājums, vai tas nonāks līdz kaut kādam rezultātam, ja jau policija tik pasīvi reaģē”.

Raidījuma vadītājs Jānis Labucs piebilst, ka šis gadījums atkal saistīts ar Jēkabpils policiju.

Jau vēstīts, ka 16.aprīlī Jēkabpils novadā sava bērna un mātes acu priekšā tika nogalināta 1983.gadā dzimsi sieviete. Slepkavību pastrādāja viņas bijušais vīrs Rusiņš, kurš mēnešiem ilgi sievietei draudēja un viņu vajāja, par to regulāri tika ziņots policijai, bet sieviete pasargāta netika.

Konkrētajā situācijā personai bija 19 kriminālprocesi, no kuriem 18 – par nolēmuma par aizsardzību pret vardarbību nepildīšanu.

Portāls “Delfi” vēsta, ka letālais uzbrukums aprīlī nebija pirmā reize, kad Rusiņš uzbruka sievietei ar nazi. Viņas radi stāstījuši, ka uzbrukums noticis arī 2022.gada 18.februārī pie iepirkšanās centra “Sēlija”. Rusiņš tur sievietei uzbrucis ar nazi, no kā palikušas skrambas no naža griezieniem uz sejas un rokām. Par to Rusiņam piemēroja 500 eiro sodu.

Līdzīgas problēmas radušās arī citai Rusiņa bijušajai dzīvesbiedrei, kuru arī viņš pēc izšķiršanās sācis terorizēt.

Arī šī sieviete uzsvērusi, ka no tiesībsargiem gaidīto palīdzību īsti nav saņēmusi – viņa rakstījusi iesniegumus policijai, vēstules Valsts prezidentam un tiesībsargam, taču “tas neko nedeva”.

Sieviete pašlaik cenšas neatklāt savu dzīvesvietu, jo baidās, ka “viens nepareizs solis, un viss būs pagalam”, proti, ka viņa var būt nākamais upuris.

Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks ir uzdevis sākt dienesta pārbaudi, lai “pārliecinātos, ka policisti ir rīkojušies atbilstoši normatīvajam regulējumam, pietiekoši aktīvi un profesionāli”. Ruks uz šo gadījumu aicināja skatīties plašāk, proti, būtu nepieciešams veikt grozījumus likumos, kas paredzētu bargāku atbildību par gadījumiem, kad persona nepilda jau tiesas noteiktos pienākumus.

Rusiņu pēc slepkavības policijai nav līdz šim izdevies aizturēt, bet vienlaikus nav izslēgts, ka viņš izdarījis pašnāvību.