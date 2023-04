Foto: Valsts policijas/Lita Millere/LETA. Kolāža: LA.LV Valsts policija turpina meklēt par sievietes slepkavību aizdomās turēto Leonu Rusiņu un aicina iedzīvotājus iesūtīt izmeklētājiem foto un video materiālus, kuros varētu būt fiksēts aizdomās turamais.

Slepkava joprojām brīvībā: meklētais Rusiņš vajājis arī savu bijušo sievu, kura baidās, ka viņa var būt nākamais upuris







Par sievietes slepkavību meklētais Leons Rusiņš vajājis arī savu iepriekšējo sievu, kuru viņš pēc izšķiršanās sācis terorizēt. To viņa atklājusi sarunā ar žurnālu “Ieva”.

Notikumi risinājušies pirms 12 gadiem. Tajā laikā viņa dzīvoja lauku mājā ar mazu bērnu. Rusiņš regulāri brauca uz ciematu naktīs un biedēja viņu – trokšņoja, pārdūra viņas automašīnas riepas, izsita automašīnai priekšējo stiklu utt. Viņš arī draudēja visiem, kas uzdrošinājās viņu aizsargāt.

Sieviete uzsvērusi, ka no tiesībsargiem gaidīto palīdzību īsti nav saņēmusi – viņa rakstījusi iesniegumus policijai, vēstules Valsts prezidentam un tiesībsargam, taču “tas neko nedeva”.

Bijusī dzīvesbiedre uzskata, ka viņš ir sociopāts. Viņa psihei noteikti ir novirzes. Bet vienlaikus viņš ir auksts un aprēķināts cilvēks. Ja sākumā attiecības ir spilgtas, tad vēlāk sākas kontrole – nedrīkst runāt ar kādu cilvēku, kaut kur iet utt.

Viņa uzskata, ka Rusiņš ir gudrāks par policistiem un vienkārši kaut kur slēpjas un izklaidējas. Sieviete pašlaik cenšas neatklāt savu dzīvesvietu, jo baidās, ka “viens nepareizs solis, un viss būs pagalam”, proti, ka viņa var būt nākamais upuris.

Jau vēstīts, ka 16.aprīlī Jēkabpils novadā sava bērna un mātes acu priekšā tika nogalināta 1983.gadā dzimsi sieviete. Slepkavību pastrādāja viņas bijušais vīrs Rusiņš, kurš mēnešiem ilgi sievietei draudēja un viņu vajāja, par to regulāri tika ziņots policijai, bet sieviete pasargāta netika.

Portāls “Delfi” vēsta, ka letālais uzbrukums aprīlī nebija pirmā reize, kad Rusiņš uzbruka sievietei ar nazi. Viņas radi stāstījuši, ka uzbrukums noticis arī 2022.gada 18.februārī pie iepirkšanās centra “Sēlija”. Rusiņš tur sievietei uzbrucis ar nazi, no kā palikušas skrambas no naža griezieniem uz sejas un rokām. Par to Rusiņam piemēroja 500 eiro sodu.

Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks ir uzdevis sākt dienesta pārbaudi, lai “pārliecinātos, ka policisti ir rīkojušies atbilstoši normatīvajam regulējumam, pietiekoši aktīvi un profesionāli”. Ruks uz šo gadījumu aicināja skatīties plašāk, proti, būtu nepieciešams veikt grozījumus likumos, kas paredzētu bargāku atbildību par gadījumiem, kad persona nepilda jau tiesas noteiktos pienākumus.