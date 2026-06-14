Apsveicam! Koris Pa Saulei ar īpašiem skaņdarbiem uzvar koru konkursā Polijā 0
Ropažu novada Garkalnes pagasta kultūras centra “Berģi” jauktais koris Pa Saulei izcīnījis divas uzvaras starptautiskajā koru konkursā Cracovia Cantans, kas šajā nedēļas nogalē norisinājās Polijas pilsētā Krakovā.
Pirmās vietas un zelta diploms iegūts gan jaukto koru kategorijā, gan tautas mūzikas kategorijā.
“Šoreiz konkursā atskaņojām divus īpaši mums veltītus skaņdarbus – gan Ģirta Celmiņa “Kas tā tāda diža sēta”, kas konkursā piedzīvoja pasaules pirmatskaņojumu, gan Lauras Jēkabsones “Neviens putniņš”,” stāsta Pa Saulei mākslinieciskā vadītāja Marta Ozola.
“Tā ir īpaša priekšrocība izpildīt tieši korim veltīto jauno komponistu mūziku. Mūzika dzīvo ikkatrā no mums, un esam laimīgi šos muzikālos piedzīvojumus izdzīvot kopā.
Pateicamies par finansiālu atbalstu Valsts Kultūrkapitāla fondam un Ropažu novada pašvaldībai. Un paldies mūsu mīļajām ģimenēm un atbalstītajiem par īkšķu turēšanu un pacietību šajā saspringtajā konkursa periodā.”