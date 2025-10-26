Publicitātes attēls

Apsveicam! Koris “Kamēr…” ceturto reizi izcīna Eiropas “Grand Prix” trofeju 0

LETA
21:53, 26. oktobris 2025
Ziņas Kultūra

Latvijas jauniešu koris “Kamēr…” ar māksliniecisko vadītāju un diriģentu Jurģi Cābuli svētdien Spānijas pilsētā Tolosā ceturto reizi savas pastāvēšanas laikā izcīnīja prestižo Eiropas koru “Grand Prix” trofeju, liecina kora dalībnieku paziņojumi interneta sociālo tīklu kontos.

Reklāma
Reklāma
“Es esmu tev līdzās…” 5 pazīmes, ka tavi mīļie no aizsaules joprojām ir tuvumā un sargā
“Nesaprotu, kā var tā izturēties pret savu māti.” Raimonda Paula mazmeita emocionāli reaģē uz populārās kafejnīcas “Rasols” slēgšanu
TESTS. Vai spēj atpazīt koku pēc lapas? Paši attapīgākie iegūs vismaz 8 no 10 punktiem
Lasīt citas ziņas

Tolosā “Kamēr…” sacentās ar koriem “Imusicapella” un “Los Cantantes de Manila” no Filipīnām, “The Resonanz Children’s Choir” no Indonēzijas un “Sōla” no Latvijas.

Konkursa finālā “Kamēr…” izpildīja Ādolfa Skultes kompozīciju “Jūrai”, Henrija Pērsela un Svena Dāvida Sandstrema “Hear My Prayer, O Lord”, Ričarda Dēringa “Factum est silentium”, Ērika Ešenvalda “A Drop in the Ocean” un Tadejas Vulcas “Sine Sole Nihil Sum”.

CITI ŠOBRĪD LASA
TOP 3 horoskopa zīmes, kas bez mīlestības nevar dzīvot: viņi iemīlas ļoti bieži
Pensionārs 36 gados! Sabiedrības uzmanību piesaista savdabīga reklāma
Latvijas uzņēmums saistīts ar vienu no lielākajām kibernoziedzības lietām Eiropā

Tiesības šogad sacensties par Eiropas koru “Grand Prix” balvu “Kamēr…” ieguva jau pagājušā gada rudenī, Bulgārijas pilsētā Varnā uzvarot Starptautiskajā profesora Georgija Dimitrova koru konkursā.

Savukārt otrs Eiropas koru “Grand Prix” finālā no Latvijas startējušais koris – “Sōla” ar diriģentu un māksliniecisko vadītāju Kasparu Ādamsonu – ceļazīmi uz Tolosu izcīnīja pērn Starptautiskajā Baltijas jūras koru konkursā Jūrmalā. Šī ir trešā reize, kad “Sōla” piedalās Eiropas koru “Grand Prix” finālā.

Eiropas Lielā balva kora dziedāšanā ir ikgadējs koru konkurss, kurā piedalās sešu Eiropas koru konkursu uzvarētāji, kas var būt kori no visas pasaules.

1990. gadā dibinātais koris “Kamēr…” jau iepriekš šajā konkursā bija uzvarējis trīs reizes – 2004. gadā diriģenta Māra Sirmā vadībā, 2013. gadā Jāņa Liepiņa vadībā un 2019. gadā Aivja Gretera vadībā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Jauniešu koris “Kamēr…” uzstājas Kristapa Porziņģa komandas “Celtics” spēles pārtraukumā
RAKSTA REDAKTORS
“Puiši dejošanā ir kā siltumnīcas gurķi – tie jāvēdina, jālaista, jāslavē un jāvaktē!” Daņiļevičs par gaidāmo “Dziesma dejo. Deja skan” pasākumu Mežaparkā
Kokteilis
FOTO. “Visi šie cilvēki bija atbraukuši krāt savā pieredzē vienu skaitu mirkli!” Cauri lietiem aizvadīts spēcīgs “Dziesma dejo. Deja skan” mēģinājums Limbažos
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.