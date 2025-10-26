Apsveicam! Koris “Kamēr…” ceturto reizi izcīna Eiropas “Grand Prix” trofeju 0
Latvijas jauniešu koris “Kamēr…” ar māksliniecisko vadītāju un diriģentu Jurģi Cābuli svētdien Spānijas pilsētā Tolosā ceturto reizi savas pastāvēšanas laikā izcīnīja prestižo Eiropas koru “Grand Prix” trofeju, liecina kora dalībnieku paziņojumi interneta sociālo tīklu kontos.
Tolosā “Kamēr…” sacentās ar koriem “Imusicapella” un “Los Cantantes de Manila” no Filipīnām, “The Resonanz Children’s Choir” no Indonēzijas un “Sōla” no Latvijas.
Konkursa finālā “Kamēr…” izpildīja Ādolfa Skultes kompozīciju “Jūrai”, Henrija Pērsela un Svena Dāvida Sandstrema “Hear My Prayer, O Lord”, Ričarda Dēringa “Factum est silentium”, Ērika Ešenvalda “A Drop in the Ocean” un Tadejas Vulcas “Sine Sole Nihil Sum”.
Tiesības šogad sacensties par Eiropas koru “Grand Prix” balvu “Kamēr…” ieguva jau pagājušā gada rudenī, Bulgārijas pilsētā Varnā uzvarot Starptautiskajā profesora Georgija Dimitrova koru konkursā.
Savukārt otrs Eiropas koru “Grand Prix” finālā no Latvijas startējušais koris – “Sōla” ar diriģentu un māksliniecisko vadītāju Kasparu Ādamsonu – ceļazīmi uz Tolosu izcīnīja pērn Starptautiskajā Baltijas jūras koru konkursā Jūrmalā. Šī ir trešā reize, kad “Sōla” piedalās Eiropas koru “Grand Prix” finālā.
Eiropas Lielā balva kora dziedāšanā ir ikgadējs koru konkurss, kurā piedalās sešu Eiropas koru konkursu uzvarētāji, kas var būt kori no visas pasaules.
1990. gadā dibinātais koris “Kamēr…” jau iepriekš šajā konkursā bija uzvarējis trīs reizes – 2004. gadā diriģenta Māra Sirmā vadībā, 2013. gadā Jāņa Liepiņa vadībā un 2019. gadā Aivja Gretera vadībā.