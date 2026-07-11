VIDEO. Liesmo Krievijas militārā loģistika: Ukraina neitralizējusi astoņus degvielas tankerus, kas devās uz Krimu 0
Ukrainas bezpilota lidaparātu spēki naktī uz 7. jūliju Azovas jūrā veikuši vērienīgu triecienu, sekmīgi uzbrūkot astoņiem Krievijas tā dēvētās “ēnu flotes” tankeriem, kas piegādāja degvielu okupētajai Krimas pussalai.
Kā paziņojumā lietotnē “Telegram” norāda Kijivas militārpersonas, šī operācija ir daļa no mērķtiecīgiem un pieaugošiem centieniem pilnībā izolēt Krievijas ieņemto teritoriju. Visi uzbrukumā cietušie kuģi atrodas zem starptautiskajām sankcijām, un katra tankera kravnesība sasniedz aptuveni 7000 tonnu. Zīmīgi, ka šis trieciens sekoja tikai dienu pēc tam, kad tie paši Ukrainas spēki tajā pašā reģionā bija trāpījuši vēl diviem citiem “ēnu flotes” kuģiem.
Kā norāda ziņu aģentūra “Reuters”, tai pagaidām nav izdevies neatkarīgi pārbaudīt šo informāciju, taču Ukrainas dronu vienība sociālajos tīklos jau publicējusi melnbaltus video kadrus no bezpilota lidaparātu perspektīvas, kuros redzams, kā kuģi tiek mērķtiecīgi taranēti un pēc tam uzliesmo.
“Triecieni ienaidnieka jūras loģistikai nopietni apgrūtina degvielas un munīcijas piegādi, kas nepieciešama Krievijas karaspēka darbības uzturēšanai, pirmkārt jau īslaicīgi okupētajā Krimas teritorijā,” uzsver Ukrainas dronu spēku pārstāvji.
Ukrainas armija pēdējo nedēļu laikā ir ievērojami pastiprinājusi uzbrukumus loģistikas un enerģētikas infrastruktūrai Krimā, izraisot nopietnu degvielas trūkumu un pat ārkārtas stāvokļa izsludināšanu šajā teritorijā.
Kijiva jau ilgstoši ir aicinājusi savus starptautiskos sabiedrotos vērsties pret kuģiem, kas apiet noteiktās sankcijas, piegādājot Krievijas naftu starptautiskajiem tirgiem un tādējādi finansējot agresiju. Lai samazinātu Maskavas ieņēmumu plūsmas, Ukrainas spēki Melnajā jūrā regulāri izmanto arī jūras dronus, lai paralizētu tankeru kustību. Paralēli tam pēdējā laikā uz tankeriem, kas piestājuši Krievijas ostās, ir notikusi virkne nenoskaidrotu sprādzienu. Lai gan Ukraina līdz šim nav ne apstiprinājusi, ne noliegusi savu saistību ar šiem konkrētajiem incidentiem, kuģniecības drošības avoti pamatoti uzskata, ka aiz šiem uzbrukumiem stāv tieši Kijiva.