Foto: Zane Bitere/LETA
Foto: Zane Bitere/LETA
Plāksne “Pārtikas un veterinārais dienests”.

PVD konstatējis salmonellas vairākos Polijas cāļa gaļas produktos 0

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LETA
17:28, 11. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), veicot laboratorisko kontroli, Polijas izcelsmes cāļa šķiņķos, krūtiņas filejas šķēlēs, sirdīs un filejas strēmelītēs konstatējis salmonellas, liecina dienesta publicētā informācija.

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PVD norāda, ka Polijas izcelsmes cāļa šķiņķos ar partijas numuru “6450725501” un cāļa krūtiņas filejas šķēlēs konstatētas “Salmonella Enteritidis” baktērijas.

Tāpat PVD Polijas izcelsmes cāļa sirdīs 400 gramu iepakojumā ar partijas numuru “20146948” konstatējis “Salmonella Infantis, Enteritidis” baktērijas, bet cāļa filejas strēmelītēs – “Salmonella Newport” baktērijas.

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Dienestā skaidro, ka visiem produktiem beidzies derīguma termiņš un tie neatrodas tirdzniecībā.

Par konstatēto PVD ievietojis paziņojumus ES Ātrās brīdināšanas sistēmā.

PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.

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