Ārste par zarnu vēzi: “Tie cipari Latvijā ir nepiedodami! Nomirst ap 70% pacientu vēlīnas diagnostikas dēļ” Ieteikt







Pasaulē un arī Latvijā palielinās saslimšana ar zarnu vēzi, tā TV24 raidījumā “Dr.Apinis” uzsvēra gastroenteroloģe un endoskopijas speciāliste Ilona Vilkoite, apspriežot zarnu vēža ārstēšanu un iespējas to savlaicīgi atklāt, veicot kolonoskopijas procedūru.

Reklāma Reklāma

“Latvijā katru gadu mēs diagnosticējam vairāk nekā 1000 jaunus gadījumus. Un, kas ir slikti Latvijā, ka liela daļa no viņiem nomirst tāpēc, ka zarnu vēzis tiek diagnosticēts ļoti vēlīni. Tie cipari Latvijā ir nepiedodami! Nomirst aptuveni 70% pacientu vēlīnas diagnostikas dēļ. Līdz ar to es un mani kolēģi visādos veidos mēģinām kliedēt šos mītus – lauzt šo stigmu, ka kolonoskopija ir kaut kas, no kā būtu jābaidās,” norādīja Vilkoite.

Mūsdienās kolonoskopija esot “absolūti labdabīgs un pat patīkams” izmeklējums. “Grūtākā daļa ir sagatavoties – dzert to caurejas šķidrumu, to līdzekli, lai mēs varētu kārtīgi izmeklēt zarnu. Lai izmeklējums būtu kvalitatīvs, zarnai ir jābūt tukšai, tīrai. Un tad mēs atradīsim pat mazākās izmaiņas. Mēs atrodam pat milimetrīgus polipus – divus, trīs milimetrus lielus, mēs tos ideāli redzam ar mūsdienu tehnoloģijām. Protams, jo mazāks polips, to ir vieglāk likvidēt. Tādā veidā mēs jau apcērtam saknē visas iespējas polipam pārraugt par vēzi,” skaidroja gastroenteroloģe un endoskopijas speciāliste TV24 raidījumā “Dr.Apinis”.

Ārste detalizēti paskaidroja, ka, ja “mazu, milimetrīgu pumpiņu – polipu” laicīgi nenoņem, tad no tās attīstās smaga saslimšana – vēzis. Tāpēc Latvijā mediķi par to aktīvi runā, ir arī pieejams zarnu skrīnigs.

“Pirmā uzmanība pacientam savai resnajai zarnai būtu jāsāk pievērst 50 gadu vecumā. Pie tam 50 gadu vecumā pacientam rekomendē veikt nevis kolonoskopiju, bet fēču testu, kad pacients aiziet pie ģimenes ārsta un viņam iedod komplektiņu, un tad pacients var mājās konstatēt, vai viņam fēcēs ir slēptas asinis, kas varētu liecināt par potenciālu problēmu resnajā zarnā vai nav. Un pacients tiek nosūtīts uz kolonoskopijas izmeklējumu tikai tajā gadījumā, ja viņam šis tests ir pozitīvs, ja tur ir tās saucamās slēptās asinis,” pastāstīja Vilkoite.

Savukārt otra pieeja, kas ir pamatota un akceptēta daudzās valstīs, piemēram, ASV, kur pirmo kolonoskopiju pacientam, nevis fēču testu pacientam veic jau 45 gadu vecumā.

“Šobrīd jau aktīvi runā par šī vecuma sliekšņa samazināšanu, jo mēs sastopamies ar to, ka diemžēl zarnu vēzis skar arvien jaunākus pacientus, un to mēs redzam arī savā statistikā. Jaunietis ap 35 gadu vecumu neiedomāsies, ka viņam ir vēzis. Ja viņam tur kas asiņo, tad pirmā doma būs, ka tas ir hemoroīds,” sacīja ārste.

“Tāpēc esmu pateicīga, ka man ir atbildīgi kolēģi – proktologi, kas sūta arī gados jaunus pacientus uz kolonoskopiju, lai izslēgtu to, ka pacientam nav vēzis kaut kur dziļāk zarnā, un, ka tie ir tikai hemoroīdi, kas dod šos simptomus. Tad pacients paliek viņa redzeslokā un tiek pielietotas attiecīgas ārstēšanas metodes,” pastāstīja gastroenteroloģe un endoskopijas speciāliste Vilkoite TV24 raidījumā “Dr.Apinis”, kurā tika runāts par zarnu vēzi un tā atklāšanu.

Pilnu raidījumu “Dr.Apinis” variet skatīties TV24 ēterā pirmdien, 6.maijā, pl.13:00!