Ilona Vilkoite pastāsta, kā laikus atklāt slimības, pirms tās kļūst bīstamas 0
Vēdera klīnikas vadītāja, gastroenteroloģe un endoskopiste Ilona Vilkoite TV24 raidījumā “Ārsts atbild” skaidroja, kāpēc gremošanas trakta nopietnas slimības ir svarīgi atklāt pēc iespējas agrāk.
Vilkoite norādīja, ka tādas smagas slimības kā vēzis nereti sākotnēji var neizpausties ar izteiktiem simptomiem. Tāpēc pacientiem ir būtiski pievērst uzmanību veselībai un vērsties pie ārsta jau tad, kad parādās pirmās iespējamās pazīmes.
Ārste uzsvēra, ka mūsdienu medicīna ļauj ne tikai agrīni diagnosticēt slimības, bet atsevišķos gadījumos arī novērst to attīstību. Kā piemēru viņa minēja iespēju ārstēt helikobaktērijas infekciju, tādējādi samazinot kuņģa vēža attīstības risku.
Tāpat viņa skaidroja, ka kolonoskopijas laikā iespējams atrast un likvidēt nelielus polipus zarnās, kas nākotnē varētu kļūt par ļaundabīga audzēja attīstības iemeslu.
Vilkoite aicināja cilvēkus neatlikt veselības pārbaudes un savlaicīgi konsultēties ar ārstiem. Viņa uzsvēra, ka agrīna diagnostika bieži ir izšķiroša, lai novērstu nopietnu slimību attīstību vai uzsāktu ārstēšanu pēc iespējas veiksmīgākā stadijā.