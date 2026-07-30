Kremlis, Maskava, Krievija
Kremlis, Maskava, Krievija
Foto. pexels-lander-lai

Krievijai klājas arvien grūtāk: Kremlis spiests pieņemt jaunus ierobežojumus 0

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LA.LV
21:16, 30. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijā pilnīgs benzīna eksporta aizliegums būs spēkā līdz 2027. gada 31. janvārim, savukārt aizliegums eksportēt dīzeļdegvielu un kuģu degvielu pagarināts līdz septembrim, teikts Krievijas valdības paziņojumā.

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Par plāniem pagarināt benzīna eksporta aizliegumu līdz gada beigām pagājušajā nedēļā paziņoja premjerministra vietnieks Aleksandrs Novaks. Pašreizējie ierobežojumi beidzas 31. jūlijā.

Benzīna un citu degvielu trūkumu Krievijā izraisīja Ukrainas bruņoto spēku regulārie uzbrukumi naftas pārstrādes rūpnīcām, tankkuģiem un citiem enerģētikas infrastruktūras objektiem. Degvielas problēmas skārušas desmitiem valsts reģionu.

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