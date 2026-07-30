Kameras ārstu kabinetos? Noklausīšanās ierīces? Spiegi? Abu Meri atklāj, kā plānots izskaust kaitinošu padomju laiku tradīciju 0
Veselības ministrija ir apņēmusies mazināt un izskaust situācijas, kad pacienti ārstiem vai citiem medicīnas darbiniekiem pēc pakalpojuma sniegšanas dod tā dēvētās “pateicības” – naudu vai citas dāvanas. Taču, kā tas praktiski notiks? Vai ārsti tiks sodīti? Vai kabinetos izvietos kameras?
Veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV), kurš ir arī 15. Saeimas deputāta amata kandidāts, TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidro, ka runa nav par kamerām ārstu kabinetos. Šāds risinājums nebūtu pieļaujams, jo ārsta un pacienta sarunās tiek apspriesti ļoti sensitīvi dati.
“Nē, kameras kabinetos nevaram likt, jo tur ir pacienti, ļoti sensitīvi dati,” norāda Abu Meri.
Viņš skaidro, ka galvenā atbildība par šādu situāciju novēršanu gulstas uz slimnīcu vadību un administrāciju. Tieši iestāžu vadītājiem esot jāseko līdzi tam, vai nenotiek nepieļaujama papildu maksājumu prasīšana no pacientiem.
“Tā ir katras slimnīcas vadītāja un administrācijas funkcija – maksimāli kontrolēt un mēģināt pamanīt, vai ir tādi gadījumi, vai ir kādas sūdzības,” saka ministrs.
Viņš piebilst, ka šādām situācijām līdzi seko arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, kā arī tiek vērtēts, vai sistēmā neparādās aizdomīgi vai atkārtoti gadījumi.
Abu Meri uzsver, ka viņa paša pieredzē vietā, kur viņš strādājis, nav bijusi sajūta, ka kāds ārstniecības personāls pacientiem prasītu papildu naudu. Pēc viņa teiktā, cilvēks vai nu maksā kasē par maksas pakalpojumu, vai saņem valsts apmaksātu pakalpojumu, vai izmanto apdrošināšanu.
“Tas nav pieņemami,” viņš saka par situāciju, ja ārstniecības persona no pacienta prasītu papildu samaksu.
Vienlaikus ministrs aicina nošķirt naudas prasīšanu no simboliskām dāvanām, ko pacienti reizēm atnes no sirds. Viņš atzīst, ka medicīnā vienmēr ir bijuši cilvēki, kuri pēc ārstēšanās vēlas pateikt paldies ar šokolādi, torti, āboliem vai olām no savām mājām.
“Protams, vienmēr būs tādi mīļi cilvēki, kuri atnes olas vai šokolādi, vai torti,” saka Abu Meri.
Viņaprāt, šādos gadījumos jābūt cilvēcīgai attieksmei. Ministrs atklāj, ka pats dzīvē vairākas reizes atteicies no šokolādes vai tortes, taču pacienti par to esot apvainojušies, jo dāvana bijusi dota patiesā pateicībā.
“Pacients rezultātā ir apvainojies, jo saka – tas ir no sirds, es jums cepu, vai es jums atnesu ābolus no mājām,” stāsta Abu Meri.
Tāpēc, viņaprāt, robeža jāvelk tur, kur pateicība kļūst par prasību vai samaksu par pakalpojumu. Ja ārsts vai cits medicīnas darbinieks prasa naudu, tā ir korupcija un šāda rīcība nav pieļaujama. Savukārt simboliska dāvana pēc palīdzības saņemšanas, pēc ministra domām, nav pielīdzināma korupcijai.
“Ja cilvēks grib pateikt paldies ar olām no savas mājas, tas ir ļoti pozitīvi. Es neredzu, ka tā ir korupcija. Bet prasīt naudu – tā ir korupcija, un tā nedrīkst būt,” uzsver veselības ministrs.
Tādējādi Veselības ministrijas iecere nav pārvērst slimnīcas par novērošanas telpām vai aizliegt jebkādu cilvēcisku pateicību. Mērķis, pēc Abu Meri teiktā, ir panākt, lai pacientam nebūtu jājūtas spiestam maksāt papildus par to, kas viņam pienākas valsts apmaksāta pakalpojuma, apdrošināšanas vai oficiāla maksas pakalpojuma ietvaros.