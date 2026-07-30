Foto: Magnific.com

“Tev garšo ar acīm un ausīm!” 7 veidi, kā “apmānīt” sevi un ēst veselīgāk 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
21:14, 30. jūlijs 2026
Veselam Uzturs

Mums nereti šķiet, ka pilnībā kontrolējam to, ko izvēlamies likt uz sava šķīvja un cik daudz apēdam. Patiesībā mūsu izvēles būtiski ietekmē dažādi ārējie signāli – redze, dzirde, smarža un apkārtējā vide. Šie faktori darbojas nemanāmi, nosakot gan mūsu pirkumu izvēli, gan apēstā daudzumu.

Kokteilis
FOTO. 6 pārsteidzošākie “Google Maps” atradumi – starp tiem arī kāda neparasta vieta Latvijā
“Vācieties prom!” Polijas ārlietu ministrs nosauc vienīgo valsti, kas spētu nekavējoties piespiest Putinu izbeigt karu Ukrainā
Kokteilis
Naudas un veiksmes magnēti puķu dobē: 3 ziedi, kuri piesaista pozitīvu enerģiju
Lasīt citas ziņas

Kā norāda Oksfordas Universitātes pārtikas zinātņu psihologs Čārlzs Spenss (Charles Spence), smadzenes veido priekšstatu par ēdienu vēl pirms pirmā kumosa, balstoties uz tā izskatu, skaņu un smaržu. Šis process lielākoties notiek automātiski un ārpus apzinātas kontroles.

Šos mehānismus iespējams izmantot arī savā labā – eksperti norāda, ka ar septiņiem vienkāršiem paņēmieniem var palīdzēt sev pieņemt veselīgākus ēšanas lēmumus un vieglāk kontrolēt savas izvēles.

1. Koši iepakojumi – slazds vēderam?

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. ASV iznīcinātājs pārsteidz pludmales atpūtniekus ar ekstrēmi zemu lidojumu tieši virs galvām
Traģiskā avārija Tukuma pusē: atklājas jaunas detaļas par sadursmi, kurā gāja bojā motociklists
Krievijai klājas arvien grūtāk: Kremlis spiests pieņemt jaunus ierobežojumus

Veikalos spilgts un krāsains iepakojums piesaista uzmanību un var radīt priekšstatu par pievilcīgāku produktu. Tas bieži ietekmē izvēli pat brīžos, kad tas nav plānots.

Tāpat krāsas nosaka mūsu priekšstatus par veselīgumu: brūns, zaļš un balts iepakojums asociējas ar veselīgu uzturu, kamēr sarkani, dzelteni vai spīdīgi materiāli var signalizēt par “grēcīgiem” kārumiem.

Eksperti iesaka kārdinošus produktus mājās glabāt necaurspīdīgos traukos, lai mazinātu vizuālos stimulus, kas veicina spontānas uzkodas.

2. Produkti acu līmenī

Plauktu izvietojums veikalos nav nejaušs. Produkti acu līmenī parasti tiek pamanīti vispirms, savukārt veselīgākas alternatīvas bieži atrodas zemāk vai augstāk.

Jāņem vērā, ka cilvēka izvēli nereti nosaka ērtums, nevis apzināta izvērtēšana.

3. Izvēlies smagāku šķīvi

Tiek novērots, ka smagāki trauki var radīt sajūtu, ka maltīte ir sātīgāka un “nopietnāka”. Tas var ietekmēt to, kā tiek uztverts ēdiena daudzums, tādējādi palīdzot ātrāk sasniegt sāta sajūtu.

4. “Acis ēd pirmās”

Ēdiena vizuālais noformējums būtiski maina to, kā uztveram garšu. Sakārtots un krāsains šķīvis var palielināt apetīti un padarīt veselīgākus produktus pievilcīgākus.

Eksperimentos noskaidrots, ka cilvēki ir gatavi maksāt vairāk un atzīst ēdienu par garšīgāku, ja tie paši salāti uz šķīvja ir izkārtoti mākslinieciski un glīti, nevis vienkārši samesti kaudzē.

5. Mūzikas ritms fonā

Mūzikas ritms ēšanas laikā var mainīt ēšanas ātrumu. Lēnāks fons veicina mierīgāku ēšanu, kas bieži var nozīmēt arī vairāk apzinātu apēsto daudzumu.

6. Lielāks apjoms ar mazāk kalorijām

Ēdiena apjoms var tikt palielināts, izmantojot dārzeņus vai produktus ar zemāku kaloriju blīvumu. Tiek norādīts, ka šādā veidā iespējams saglabāt sāta sajūtu, vienlaikus samazinot uzņemto kaloriju daudzumu.

7. Vieta saldumam atrodas vienmēr?

Pat pēc maltītes deserts var rosināt vēlmi ēst, arī tad, ja sāta sajūta jau ir sasniegta. Šī parādība tiek saistīta ar vizuāliem un emocionāliem signāliem, kas ietekmē apetīti.

To apzinoties, iespējams vieglāk pamanīt brīdi, kad vēlme ēst vairs nav saistīta ar izsalkumu, un izvēlēties, vai tiešām nepieciešams vēl kāds kumoss.

Raksts sagatavots pēc ārvalstu preses maeriāliem.

Tēmas
LA.LV Google ziņās Pievienot
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Šie produkti pazemina asinsspiedienu: kardiologi nosauc 4 treknus, bet veselīgus ēdienus
Veselam
Esi piesardzīgs! 8 ēdieni, no kuriem labāk uzmanīties, ēdot ārpus mājas
Veselam
6 pārtikas produkti, kas “pa taisno” uzaudzē punčuku
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.