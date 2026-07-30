“Tev garšo ar acīm un ausīm!” 7 veidi, kā “apmānīt” sevi un ēst veselīgāk 0
Mums nereti šķiet, ka pilnībā kontrolējam to, ko izvēlamies likt uz sava šķīvja un cik daudz apēdam. Patiesībā mūsu izvēles būtiski ietekmē dažādi ārējie signāli – redze, dzirde, smarža un apkārtējā vide. Šie faktori darbojas nemanāmi, nosakot gan mūsu pirkumu izvēli, gan apēstā daudzumu.
Kā norāda Oksfordas Universitātes pārtikas zinātņu psihologs Čārlzs Spenss (Charles Spence), smadzenes veido priekšstatu par ēdienu vēl pirms pirmā kumosa, balstoties uz tā izskatu, skaņu un smaržu. Šis process lielākoties notiek automātiski un ārpus apzinātas kontroles.
Šos mehānismus iespējams izmantot arī savā labā – eksperti norāda, ka ar septiņiem vienkāršiem paņēmieniem var palīdzēt sev pieņemt veselīgākus ēšanas lēmumus un vieglāk kontrolēt savas izvēles.
1. Koši iepakojumi – slazds vēderam?
Veikalos spilgts un krāsains iepakojums piesaista uzmanību un var radīt priekšstatu par pievilcīgāku produktu. Tas bieži ietekmē izvēli pat brīžos, kad tas nav plānots.
Tāpat krāsas nosaka mūsu priekšstatus par veselīgumu: brūns, zaļš un balts iepakojums asociējas ar veselīgu uzturu, kamēr sarkani, dzelteni vai spīdīgi materiāli var signalizēt par “grēcīgiem” kārumiem.
Eksperti iesaka kārdinošus produktus mājās glabāt necaurspīdīgos traukos, lai mazinātu vizuālos stimulus, kas veicina spontānas uzkodas.
2. Produkti acu līmenī
Plauktu izvietojums veikalos nav nejaušs. Produkti acu līmenī parasti tiek pamanīti vispirms, savukārt veselīgākas alternatīvas bieži atrodas zemāk vai augstāk.
Jāņem vērā, ka cilvēka izvēli nereti nosaka ērtums, nevis apzināta izvērtēšana.
3. Izvēlies smagāku šķīvi
Tiek novērots, ka smagāki trauki var radīt sajūtu, ka maltīte ir sātīgāka un “nopietnāka”. Tas var ietekmēt to, kā tiek uztverts ēdiena daudzums, tādējādi palīdzot ātrāk sasniegt sāta sajūtu.
4. “Acis ēd pirmās”
Ēdiena vizuālais noformējums būtiski maina to, kā uztveram garšu. Sakārtots un krāsains šķīvis var palielināt apetīti un padarīt veselīgākus produktus pievilcīgākus.
Eksperimentos noskaidrots, ka cilvēki ir gatavi maksāt vairāk un atzīst ēdienu par garšīgāku, ja tie paši salāti uz šķīvja ir izkārtoti mākslinieciski un glīti, nevis vienkārši samesti kaudzē.
5. Mūzikas ritms fonā
Mūzikas ritms ēšanas laikā var mainīt ēšanas ātrumu. Lēnāks fons veicina mierīgāku ēšanu, kas bieži var nozīmēt arī vairāk apzinātu apēsto daudzumu.
6. Lielāks apjoms ar mazāk kalorijām
Ēdiena apjoms var tikt palielināts, izmantojot dārzeņus vai produktus ar zemāku kaloriju blīvumu. Tiek norādīts, ka šādā veidā iespējams saglabāt sāta sajūtu, vienlaikus samazinot uzņemto kaloriju daudzumu.
7. Vieta saldumam atrodas vienmēr?
Pat pēc maltītes deserts var rosināt vēlmi ēst, arī tad, ja sāta sajūta jau ir sasniegta. Šī parādība tiek saistīta ar vizuāliem un emocionāliem signāliem, kas ietekmē apetīti.
To apzinoties, iespējams vieglāk pamanīt brīdi, kad vēlme ēst vairs nav saistīta ar izsalkumu, un izvēlēties, vai tiešām nepieciešams vēl kāds kumoss.
Raksts sagatavots pēc ārvalstu preses maeriāliem.