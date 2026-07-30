Ārste mudina nepirkt uz pusēm pārgrieztu arbūzu vai meloni – sekas var būt ļoti nepatīkamas 0
Vasarā arbūzi un melones ir vieni no iecienītākajiem sezonas augļiem, taču ārsti brīdina, ka iegādāties jau pārgrieztu arbūzu vai meloni nevajadzētu. Lai gan tas var šķist ērti, šāds pirkums var radīt nopietnu risku veselībai un kļūt par pārtikas infekcijas cēloni, vēsta ārzemju mediji.
Ukraiņu pediatre bērnu gastroenteroloģe Marjana Čikaloveca skaidro, ka pārgriezti arbūzi un melones var saturēt slimību izraisošas baktērijas, kas augļa mīkstumā nonāk jau griešanas laikā.
“Un tas nav mans viedoklis – par to brīdina CDC, FDA un EFSA, turklāt pasaulē jau ir bijuši saslimšanas uzliesmojumi, kas saistīti tieši ar sagrieztiem arbūziem un melonēm,” uzsver ārste.
Kāpēc pārgriezti augļi var būt bīstami?
Gan arbūzi, gan melones aug uz zemes, tāpēc to mizas regulāri nonāk saskarē ar augsni, putekļiem un dažādiem mikroorganismiem. Pirms pārdošanas to virsma ne vienmēr tiek rūpīgi nomazgāta, un, ja augli pārgriež ar netīru nazi vai uz netīras virsmas, baktērijas no mizas acumirklī var nonākt sulīgajā mīkstumā.
Pēc ārstes teiktā, pircēji bieži vien neaizdomājas, kādos apstākļos auglis ticis sagriezts.
“Vienkārši atcerieties jebkuru tirgu, tirdzniecības vietu pie autobusa pieturas vai pat veikalu. Kur tas nazis iepriekš atradās? Ko ar to grieza? Vai tas patiešām tika nomazgāts? Bet arbūzs? Labākajā gadījumā to vienkārši noslaucīja ar kādu lupatu. Tāda ir realitāte,” norāda mediķe.
Viņa piebilst, ka pēc pārgriešanas arbūzs vai melone nereti tiek pārklāta ar plēvi un vairākas stundas stāv siltumā vai pat tiešos saules staros. Sulīgais mīkstums ar augstu ūdens saturu ir ideāla vide baktēriju vairošanās procesam.
Var saindēties
Šādu augļu lietošana uzturā var beigties ar nopietnām veselības problēmām. Cilvēkiem var rasties vemšana, caureja, sāpes vēderā un paaugstināta ķermeņa temperatūra.
Ārste uzsver, ka šādos gadījumos cilvēki nereti kļūdaini vaino nitrātus, lai gan patiesais iemesls bieži vien ir baktērijas, kas savairojušās nepareizas uzglabāšanas dēļ.
Speciāliste iesaka iegādāties tikai veselus augļus bez plaisām, iegriezumiem vai citiem bojājumiem. Pirms griešanas miza rūpīgi jānomazgā, jāizmanto tīrs nazis un griešanas dēlītis.
Pēc sagriešanas arbūzs vai melone nekavējoties jāievieto ledusskapī. Istabas temperatūrā tos nevajadzētu atstāt ilgāk par divām stundām.
“Lūdzu, nelūdziet pārdevējam pārgriezt, lai apskatītos, un nepērciet jau pārgrieztus arbūzus vai melones, ja nezināt, kad un kādos apstākļos tie ir sagriezti un uzglabāti,” norāda ārste.
Arī veselības speciālisti atgādina, ka nevajadzētu iegādāties augļus un dārzeņus ar puves pazīmēm vai citiem bojājumiem, ja tos nav paredzēts termiski apstrādāt. Īpaši svarīgi no šādiem produktiem pasargāt mazus bērnus, jo viņiem pārtikas infekcijas var noritēt smagāk nekā pieaugušajiem.