Mūziķis Veisbārdis: Mūsu sabiedrība ir slima 0

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LA.LV
22:59, 30. jūlijs 2026
Viedokļi

Mūziķis, pensionārs Arnis Veisbārdis TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda viedokli, ka nesenais traģiskais notikums izgaismo plašākas problēmas sabiedrībā un arī institūciju darbībā.

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Veisbārdis norādīja, ka notikušais liek domāt par sabiedrības kopējo veselību un to, kā darbojas cilvēku atlases un pārbaudes sistēmas. Viņaprāt, policijas darbinieku rekrutēšanas procesā būtu nepieciešams pievērst lielāku uzmanību psiholoģiskajam izvērtējumam, lai labāk izprastu cilvēku domāšanu un reakciju dažādās situācijās.

Vienlaikus viņš uzsvēra, ka par konkrētā notikuma detaļām vēl nav zināma pilna informācija, tādēļ nevajadzētu izdarīt pārsteidzīgus secinājumus.

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Veisbārdis dalījās arī ar savu pieredzi no mūziķa darba gadiem, norādot, ka dažādos pasākumos un zaļumballēs konflikti un cilvēku savstarpējā sašķeltība ir bijusi novērojama arī agrāk.

Viņš aicināja nevērst uzmanību tikai uz faktu, ka notikumā iesaistīts policists, bet skatīties uz situāciju plašāk. Veisbārdis izteica līdzjūtību bojāgājušā cilvēka tuviniekiem, īpaši uzsverot viņa ieguldījumu Liepājas dizaina un mākslas vidē, kā arī darbu ar audzēkņiem.

Noslēgumā mūziķis atkārtoti uzsvēra, ka traģēdija, viņaprāt, norāda uz dziļākām problēmām sabiedrībā un sistēmās, kurām nepieciešama lielāka uzmanība.

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