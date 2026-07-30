Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Pexels.com

“Mazas meitenes sola video un audio!” Oskars ceļ trauksmi par bērnu aktivitātēm internetā 0

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LA.LV
21:00, 30. jūlijs 2026
Stāsti Pieredze

Sociālo tīklu lietotājs @mrpundurs publicējis ierakstu, kurā pievērš uzmanību, viņaprāt, satraucošai tendencei platformā WhatsApp. Viņš norāda, ka lietotnes sadaļā “Updates” arvien vairāk 11 un 12 gadus vecu bērnu veido publiskus kanālus, kuros dalās ar savu ikdienu. Turklāt šie kanāli ir brīvi pieejami ikvienam interesentam.

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Savā ierakstā @mrpundurs raksta: “Tā ir vecāku vaina vai platformas? “WhatsApp” ir sadaļa “Updates” un tajā 11-12 gadus veci bērni dalās ar saviem kanāliem. Drēbes, ikdiena, mājas, ceļojumi, mazākie brāļi un māsas. Simtiem sekotāju. Anonīms svešinieks jautā. Bērns atbild publiski īsto vārdu. Vecāki, ko jūs kontrolējat?”

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Taču redzams, ka bērni savos “WhatsApp” kanālos neaprobežojas tikai ar anonīmu jautājumu un atbilžu publicēšanu. Viņi dalās arī ar fotogrāfijām un video no savas ikdienas, stāsta par to, ko dara brīvdienās, publicē savas dienas gaitas, deju video, apģērbu demonstrējumus, produktu testus, kā arī citus ikdienas ierakstus.

Dažos kanālos bērni atklāj arī personisku informāciju – savu vecumu, īsto vārdu, intereses, informāciju par ģimeni, mājdzīvniekiem, ceļojumiem un citām privātās dzīves detaļām.

“Mans priekšlikums, un daļai tas nepatiks: Soctīkli tikai no 16 gadiem. Reģistrācija ar ID karti – vecums pārbaudīts, vārds paliek slēpts. Ne lai zinātu, kas tu esi. Lai zinātu, ka tev ir 16,” raksta ieraksta autors. Viņaprāt, nav pietiekami paļauties uz to, ka bērni godprātīgi norādīs savu dzimšanas gadu vai ka vecāki vienmēr pamanīs, ko viņu bērni dara internetā.

Ieraksts izraisījis arī diskusiju. Kāda komentētāja raksta, ka regulāri pārbauda bērna telefonu un bijusi pārsteigta, redzot, cik daudz personiskas informācijas bērni publicē internetā. Viņa norāda, ka mazas meitenes internetā sola video un audio saturu, uzvedas kā pieaugušie un cenšas piesaistīt pēc iespējas vairāk uzmanības.

Savukārt citi komentētāji uzskata, ka ar aizliegumiem vien nepietiks. Viņuprāt, daudz svarīgāk ir izglītot gan bērnus, gan vecākus par drošību internetā un privātuma riskiem.

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