Ārsti vīrieša taisnajā zarnā atrada artilērijas šāviņu – viņi bija pārsteigti, kā tas tur nokļuva 0

LA.LV
20:59, 5. februāris 2026
Stāsti Pieredze

Francijā ārsti neatliekamās palīdzības nodaļā izņēmuši no 24 gadus veca vīrieša taisnās zarnas 20 centimetrus garu artilērijas šāviņu, kas datēts ar Pirmo pasaules karu. Tā dēļ viss slimnīcas personāls un pacienti tika evakuēti, pirms šāviņš tika droši neitralizēts.

Pacients ieradās slimnīcā sestdienas vakarā, sūdzoties par nopietnu diskomfortu pēc liela priekšmeta ievietošanas taisnajā zarnā. Tika nekavējoties veikta operācija, un izrādījās, ka priekšmets ir vēsturiska munīcija, kas joprojām varēja eksplodēt.

Lai nodrošinātu drošību, tika izsaukti bumbu neitralizācijas eksperti, kā arī ugunsdzēsēju brigāde bija gatava iesaistīties.

Pēc incidenta policija plāno vīrieti nopratināt, jo prokurori apsver iespēju viņu saukt pie atbildības par “A kategorijas munīcijas” uzglabāšanu. Sākotnēji nebija skaidrs, kā šāviņš nonāca ķermenī, bet mediķi pieļauj, ka tas varētu būt saistīts ar pacienta intīmo dzīvi.

Tulūzas medicīnas personāls norādīja, ka ir pieraduši ārstēt pacientus, kuri guvuši traumas neparastos apstākļos, tostarp seksuālās aktivitātēs, taču šī situācija izcēlās ar īpašu risku un vēsturisko aspektu.

Šāviņš, 37 mm diametrā, izgatavots no misiņa un vara, tika izmantots Vācijas impērijas armijā Pirmā pasaules kara beigās. Tā atrašana taisnajā zarnā ir ārkārtējs un reti sastopams gadījums, kas prasa īpašu piesardzību un profesionālu rīcību.

Vīrieša stāvoklis pēc operācijas ir stabils, un viņam turpmāk paredzēta uzraudzība, lai nodrošinātu pilnīgu atveseļošanos.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

