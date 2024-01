Raķetes “Patriot” militāro mācību laikā Rumānijā Foto. Scanpix/Daniel MIHAILESCU / AFP

ASV brīdinājušas Ukrainu, ka tās nespēs nodrošināt raķetes Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot, 6.janvārī ziņoja ASV laikraksts The New York Times (NYT). ASV pretgaisa aizsardzības sistēmas līdz šim ir palīdzējušas Ukrainai stiprināt tās aizsardzību pret Krievijas uzbrukumiem, īpaši pārtverot ballistiskās raķetes, kas dažu minūšu laikā sasniedz Kijevu.

“Patriot” komandieris, majors Volodimirs (drošības apsvērumu dēļ norādīts tikai vārds), laikrakstam stāsta, ka viņa komanda izsekojusi Krievijas raķešu zalves no mobilā komandpunkta netālu no Kijivas. “Patriot” algoritmi aprēķināja to ātrumu, augstumu un plānoto kursu, ļaujot pretgaisa aizsardzības raķetēm sistemātiski pārtvert Krievijas raķetes, tā ziņo The New Voice of Ukraine, atsaucoties uz NYT.

“Ņemot vērā, ka “Patriot” ir viena no retajām sistēmām, kas efektīvi cīnās pret ballistiskajām raķetēm, un ballistiskās raķetes izraisa visvairāk upuru,

es uzskatu, ka kara laikā izglābto dzīvību ir tūkstošiem,” sacīja majors.

“Patriot” ir arī izšķiroša loma aizsardzībā pret sarežģītiem bombardējumiem, kur Krievija apvieno dažādus ieročus, pa dažādām trajektorijām palaiž raķetes un bezpilota lidaparātus un izmanto mānekļus, lai sajauktu Ukrainas pretgaisa aizsardzību.

“Patriot” jaudīgā radara darbības rādiuss pārsniedz 150 km, un tas var vienlaikus izsekot līdz 100 mērķiem. Radars ir izturīgs arī pret elektronisko traucēšanu.

Lai vadītu un uzturētu “Patriot” vajag vismaz 70 apmācītus karavīrus, vadības stacijā ir nepieciešami tikai divi vai trīs karavīri, lai to vadītu kaujā. “Kad atskan trauksmes signāls, ierodas pilna kaujas komanda,” sacīja majors Volodimirs.

Sistēmas elementi pastāvīgi maina atrašanās vietu, lai izvairītos, ka ienaidnieks to varētu atklāt. “Karavīri to var salikt mazāk nekā piecās minūtēs.” “Mums izdevās nosargāt Kijevu, bet tajā pašā laikā Odesa tika iznīcināta,” sacīja majors Volodimirs.

Ukrainas komandieri tagad cenšas plānot nākotni, nezinot, kādi ieroči varētu būt viņu rīcībā.

“Mums izdevās izveidot vairogu pār valsti, pateicoties mūsu ārvalstu partneriem. Bet, ja mūsu ārzemju partneri pagriezīs mums muguru, mēs atgriezīsimies kara sākumā, kad cilvēki vienkārši nenāca ārā no savām patversmēm,” medijam sacījis majors Volodimirs.

Vielaikus Krievija tikai pastiprina uzbrukumus, meklējot jaunas ieroču kombinācijas un trajektorijas, lai izvairītos no Ukrainas pretgaisa aizsardzības. Ukrainai nav “plāna B”, ja palīdzība aizkavēsies.

Krievija šogad vien jau izšāvusi vairāk nekā simtiem raķešu un palaidusi bezpilota lidaparātus uz mērķiem visā Ukrainā. Taču Baltā nama un Pentagona amatpersonas brīdinājušas, ka ASV drīzumā nespēs nodrošināt Ukrainai “Patriot” baterijas, kas tiek piegādātas ar pārtvērējraķetēm to augsto izmaksu dēļ. Vienas šādas raķetes izmaksas var svārstīties no 2 līdz 4 miljoniem dolāru, tā raksta NYT.

Ukraina no partneriem ir saņēmusi dažādas pretgaisa aizsardzības sistēmas, sākot no pārnēsājamām “Stinger” un maza darbības rādiusa SAM sistēmām, piemēram, vācu “Gepard”, līdz izsmalcinātām liela darbības rādiusa sistēmām, piemēram, franču SAMP/T, kas var trāpīt mērķiem gandrīz 100 km attālumā, un amerikāņu. Norvēģijas NASAMS.

Tomēr tikai “Patriot” ir paredzēts, lai cīnītos pret ballistiskajām raķetēm.

Tā kā Krievijas triecieni 2022. gadā izpostīja kritisko infrastruktūru visā Ukrainā, ASV Kongress apstiprināja pirmo “Patriot” bateriju Kijevai.

Lielo uzbrukumu laikā Ukrainai, iesaistot bezpilota lidaparātus, spārnotās raķetes un ballistiskās raķetes, divas Ukrainas “Patriot” baterijas pārtvēra visas 34 ballistiskās raķetes, kuras Krievija palaista Kijevā maijā-jūnijā. “Bija dienas, kad puišiem tik tikko bija laiks pārlādēt palaišanas iekārtas,” sacīja Volodimirs.

Pēdējā gada laikā Ukraina ir izveidojusi “vienotu sadarbības sistēmu”, kas ļauj pretgaisa aizsardzības vienībām, kas izmanto dažādas sistēmas, izmantot informāciju, kas savākta ar “Patriot” un citiem moderniem radariem, sacīja Ukrainas centrālā gaisa pavēlniecības spārna pārstāvis pulkvežleitnants Ļubovs Kinals. “Mēs visi strādājam kā viens organisms.”