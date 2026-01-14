ASV veselības ministrs: Es nezinu, kā Tramps vēl ir dzīvs… 0
ASV prezidents Donalds Tramps tiek raksturots kā cilvēks ar īpaši neparastiem ēšanas paradumiem. Tā apgalvo ASV veselības ministrs Roberts Kenedijs juniors, norādot, ka Tramps bieži vien pārtiek no ātro ēstuvju ēdieniem un visu laiku dzer diētisko kolu, vēsta ārzemju mediji.
“Interesanta lieta par prezidentu ir tā, ka viņš ēd ļoti neveselīgu pārtiku, proti, McDonaldu, saldumus un visu laiku dzer diētisko kolu,” Baltā nama personāla vadītāja vietnieka Stīvena Millera sievas Keitijas Milleres podkāstā apgalvoja Kenedijs.
Viņš arī atklāja, ka ceļojot kopā ar Trampu, viņam radies iespaids, ka Tramps visu dienu vienkārši sevi “pilda ar indi”.
Neskatoties uz šiem paradumiem, Kenedijs uzsver, ka Trampa fiziskā forma ir neticami laba: “Es nezinu, kā viņš ir vēl dzīvs, bet viņš ir.”
Taču pats Tramps norāda, ka ātro ēstuvju ēdienu viņš patērē vien dodoties komandējumos vai ceļojumos. Tomēr, pēc Kenedija teiktā, ir neticami, kā Tramps spēj būt tik enerģisks. “Viņš ir visenerģiskākais cilvēks, kādu mēs jebkad esam satikuši,” podkāstā sacīja ASV veselības ministrs.
Vienlaikus Kenedijs norādīja, ka Tramps mēdz ēst arī veselīgāku pārtiku, turklāt viņa veselības rādītāji ir ļoti labi. “Dr. Oz apskatīja viņa medicīniskos dokumentus un teica, ka viņam ir visaugstākais testosterona līmenis, kādu viņš jebkad ir redzējis cilvēkam, kas vecāks par 70 gadiem,” sacīja Kenedijs.
Pagājušajā mēnesī Baltā nama pārstāvji publicēja arī medicīniskos rezultātus, kas apliecina, ka Tramps ir “izcili vesels”.
Katie Miller: "Who has the most unhinged eating habits?"
RFK: " The president…I don't know how he's alive, but he is…He's just pumping himself full of poison all day long." pic.twitter.com/i3CoSTh3KT
— Home of the Brave (@OfTheBraveUSA) January 14, 2026